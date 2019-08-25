عقاريون: عروض مكثفة في السوق للاستفادة من موسم الصيف

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

قال عقاريون إن السوق العقارية في دبي شهدت تكثيفاً للحملات خلال الفترة الحالية، عبر عروض مغرية على عقارات التملك الحر، مشيرين إلى أن فترة الصيف تعد فترة موسمية للبيع، ما يجعل الشركات العقارية تركز جهدها فيها لرفع نسبة مبيعاتها.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«شركة ستاندرد لإدارة العقارات»، عبدالكريم الملا، إن «فترة الصيف من الفترات المهمة للشركات العقارية، حيث تتنافس الشركات فيها لرفع نسبة مبيعاتها من خلال العروض المغرية».

بدوره، قال المدير العام في شركة «عوض قرقاش» للعقارات، الدكتور رعد رمضان، إن «المطورين العقاريين استطاعوا منذ سنوات أن يحولوا موسم الصيف من فترة هدوء موسمية في القطاع العقاري إلى فترة انتعاش، وذلك عبر التسهيلات التي قدموها للمستثمرين والعروض المغرية للشراء، حيث ساعدتهم في ذلك المحفزات الحكومية التي تم إطلاقها أخيراً، منها تفعيل قرار منح الإقامات الطويلة لفئات من المستثمرين»، مشيراً إلى أن من أبرز التسهيلات والعروض، عمليات الدفع المرن، والخصومات على الرسوم، فضلاً عن خدمات الصيانة.

إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لموقع «بيوت»، حيدر علي خان: «شهد القطاع العقاري خلال الشهور الماضية من عام 2019 العديد من التغييرات الإيجابية، ولاحظنا استمرار الأسعار في الانخفاض في المناطق الرئيسة ضمن الإمارة، الأمر الذي أسهم في زيادة الاستثمارات في السوق العقارية خصوصاً بالتزامن مع القوانين التي تم الإعلان عنها خلال الأشهر القليلة الماضية والمتعلقة بالإقامات الدائمة».

يشار إلى أن من أبرز العروض التي شهدتها السوق خلال فترة الصيف، ما أطلقت عليه شركة «إعمار العقارية»، «مجموعة كروز»، وهي العروض التي تستمر طوال موسم الصيف الجاري، وتشمل عقارات جاهزة أو على وشك الإنجاز في ثمانية من مشاريعها في دبي، هي: وسط مدينة دبي، وخور دبي، والمرابع العربية 1 و2، وإعمار بيتشفرونت، ودبي هيلز استيت، وإعمار الجنوب، ومرسى دبي.

ويرتكز العرض على إعفاء المستثمرين من رسوم التسجيل العقاري البالغة 4% من قيمة العقار، وإعفاء المستثمر من رسوم الصيانة والخدمات لمدة ثلاث سنوات، وقيام المستثمر بالانتقال إلى السكن في العقار بمجرد سداد 25% من قيمته، أما بالنسبة للعقارات قيد الإنجاز، فيمكن للمستثمر سداد 75% من قيمة العقار خلال ثلاث سنوات بعد استلامه العقار.

كما طرحت شركة «ريبورتاج للعقارات»، عرض «اشترِ شقة واحصل على عائد سنوي صاف بنسبة 8% لمدة ثلاث سنوات»، وذلك خلال فترة معينة من شهور الصيف، حيث يسري العرض على جميع مشروعات الشركة في أبوظبي ودبي.

كما قدمت شركة إلينغتون للتطوير العقاري عرضاً لعملاء مشروعي «ويلتون بارك ريزيدنسز» و«بلغرافيا سكوير»، يتيح لهم تأثيث شققهم.