«فيستارا» الهندية تبدأ تسيير رحلاتها بين دبي ومومباي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

استقبلت مؤسسة مطارات دبي، أمس، الرحلة الافتتاحية للناقلة الهندية «فيستارا»، ما يرفع عدد شركات الطيران الهندية التي تخدم حركة السفر بين دبي والمدن الهندية إلى ست ناقلات تسيّر 370 رحلة أسبوعياً إلى 21 وجهة ومدينة هندية.

وأفاد بيان صدر، أمس، بأن مدينة مومباي الهندية حلّت في المرتبة الثانية على رأس قائمة المدن أو المقاصد من حيث عدد المسافرين، بإجمالي قدره 2.5 مليون مسافر في عام 2018، بينما ارتفع عدد المسافرين بين الهند ودبي إلى 12.3 مليون مسافر عام 2018.

وكانت شركة الخطوط الجوية الهندية «فيستارا»، المشروع المشترك بين شركتي «تاتا» والخطوط الجوية السنغافورية، أعلنت من جانبها عن تسيير رحلاتها اليومية بين مدينتي مومباي ودبي.

وأفادت بأن دبي تعد ثانية الوجهات الدولية ضمن شبكة رحلات «فيستارا» بعد سنغافورة، لافتة إلى أن الطائرة حظيت عند وصولها إلى الإمارات باستقبال حافل مع مراسم التحية التقليدية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «فيستارا»، ليزلي ثنج: «نحن متحمسون لبدء تسيير رحلاتنا إلى دبي، لما تتمتع به المدينة من أهمية كبيرة، كونها تحتضن عدداً كبيراً من المواطنين الهنود، والعديد من الشركات الهندية». وأكد أن «فيستارا» ستطرح عروضاً فريدة للمسافرين بين الهند والإمارات.