الإمارات أكبر الأسواق الجوية ارتباطاً بجنوب إفريقيا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حلّت دولة الإمارات في المركز الأول كأكبر الأسواق الدولية ارتباطاً بجنوب إفريقيا من حيث السعة المقعدية على الرحلات الجوية بين البلدين، وفقاً لبيانات نشرها مركز آسيا الباسيفيك للطيران (كابا)، ومؤسسة «أو إيه جي» البريطانية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران.

ووفقاً للبيانات، وصل إجمالي السعة المقعدية بين السوق الإماراتية وجنوب إفريقيا إلى أكثر من 22 ألف مقعد أسبوعياً، مشيرة إلى أن خط مطار دبي الدولي مع مطار جوهانسبرغ الدولي يعدّ من أكثر الخطوط الدولية ازدحاماً بين البلدين، في حين يحتل خط مطار دبي الدولي مع مطار كيب تاون المركز الثامن في قائمة أكثر الخطوط الجوية ازدحاماً على الرحلات الدولية.

وأشارت البيانات إلى أن شركة «طيران الإمارات» تحتل المركز السادس عالمياً كأكبر ناقلة دولية في السعة المقعدية إلى سوق جنوب إفريقيا.

وأوضحت أن الرحلات الداخلية في هذه السوق تستحوذ على نحو 54% من إجمالي السعة المقعدية، مشيرة إلى وجود 300 طائرة ضمن أسطول الناقلات التي تتبع سوق جنوب إفريقيا.