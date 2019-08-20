دبي تشهد طلبات مبكرة لحجوزات من شركات وأفواج تحضيراً لـ «إكسبو 2020»

المصدر: أزاد عيشو - دبي

كشف مسؤولون في قطاع الضيافة، أن فنادق السوق المحلية بدأت بتلقي طلبات مبكرة لحجوزات طويلة من أفواج وشركات مشاركة في معرض «إكسبو 2020 دبي»، الذي يتوقع أن يستقطب 25 مليون زيارة على مدار ستة أشهر خلال الفترة الممتدة بين 20 أكتوبر 2020 و10 أبريل 2021.

وتوقعوا زيادة هذه الطلبات في الربع الأخير من عام 2019 مع اقتراب موعد انعقاد الحدث العالمي الذي سيحظى بإقبال قياسي من جانب الزوّار والمشاركين، لافتين إلى أن مستويات الطلب المرتفعة خلال المعرض ستسهم في زيادة الطلب على خدمات قطاع الضيافة في إمارات الدولة. وأكدوا لـ«الإمارات اليوم» أن المعرض فرصة فريدة، واستضافة دبي له ستعزّز مكانتها وقدرتها على استقطاب زوار من جميع أنحاء العالم.

حجوزات فندقية

وتفصيلاً، قال نائب الرئيس الإقليمي لمجموعة فنادق «روتانا»، ديفيد برينس، إن فنادق المجموعة في دبي بدأت بتسلم طلبات حجوزات فندقية للعام المقبل من المشاركين في معرض «إكسبو 2020 دبي»، ومن المتوقع زيادة هذه الطلبات في الربع الأخير من عام 2019، خصوصاً خلال فترات التحضير للافتتاح المرتقب. وأكد أن «روتانا» تعمل بشكل قريب مع فريق عمل «إكسبو 2020 دبي» للبدء بالتسويق له، من خلال المحافل الدولية، عبر مكاتب وفنادق المجموعة حول العالم.

السوق الأوروبية

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة تايم للفنادق»، محمد عوض الله، إن المجموعة تلقت طلبات من السوق الأوروبية بخصوص الحجوزات الفندقية خلال معرض «إكسبو 2020 دبي»، لافتاً إلى أن جزءاً من الحجوزات القائمة حالياً مرتبط بالحدث في الوقت الراهن، خصوصاً من شركات تشرف على تنفيذ الأجنحة والاجتماعات التي تنعقد بين فترة وأخرى في إطار الترتيب لهذا الحدث الدولي.

ورأى عوض الله أنه في ظل العدد الكبير للزوار الدوليين الذين يتوقع أن يحضروا الحدث على مدار ستة أشهر متواصلة، فإن القطاع الفندقي سيسجل معدلات إشغال مرتفعة للغاية، مشيراً إلى أن مستويات الطلب الكبيرة ستسهم في زيادة الطلب على خدمات قطاع الضيافة في مختلف إمارات الدولة.

وتوقع عوض الله أن ترتفع نسبة الحجوزات الفندقية المتعلقة بفترة انعقاد المعرض في الربع الأخير من العام الجاري، فضلاً عن الحجوزات المتعلقة بالتحضيرات الأولية قبل انطلاق الحدث، كما توقع إقبالاً كبيراً من قبل الوفود الرسمية والخاصة، فضلاً عن الشركات التي ستوجد في الحدث العالمي.

تعزيز الطلب

في السياق نفسه، أكد متحدث باسم «مجموعة إعمار للضيافة»، طلب عدم نشر اسمه، أن «إكسبو 2020 دبي» سيسهم بدور جوهري في تعزيز الطلب على الفنادق وخدمات الضيافة، وحفز نمو مختلف القطاعات الاقتصادية، في ضوء التوقعات التي تشير إلى استقطاب هذا الحدث العالمي لأكثر من 25 مليون زيارة. وأضاف: «نحن ملتزمون بالترويج للحدث بصفتنا الشريك الرسمي للفنادق والضيافة».

وتابع: «باشرنا العمل بالفعل نحو تقديم تجارب ضيافة مفعمة بالأصالة، تحمل طابعاً محلياً بارزاً، وذلك في أماكن عدة ضمن موقع الحدث، بما في ذلك الردهات الخاصة بكبار الشخصيات، إضافة إلى تسليط الضوء على أحدث التوجهات والابتكارات في قطاع الضيافة، والعديد من المبادرات التي سيجري إطلاقها ضمن مختلف الفنادق والمطاعم في دبي، كما سنكون مسؤولين أيضاً عن تقديم أفضل الخدمات لحاملي فئة البطاقات الخاصة إلى (إكسبو 2020 دبي)».

وشدّد المتحدث لـ«الإمارات اليوم» على حرص «إعمار للضيافة» على بذل كل جهد ممكن لتقديم خدمات ضيافة استثنائية تشجع الزوار من أنحاء العالم على العودة إلى دبي ودولة الإمارات مجدداً، لافتاً إلى أنه سيكون لـ«إكسبو 2020 دبي» دور بارز في ترسيخ مكانة دبي كإحدى أكثر مدن العالم انفتاحاً وتطوراً على الصعيد التكنولوجي.

أفواج وحجوزات

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للعمليات في «مركز ورزيدنس البستان»، موسى الحايك: «بدأنا بتلقي الكثير من الطلبات بدءاً من الربع الثاني من العام الجاري، لأفواج وحجوزات طويلة، ونتوقع أن نتلقى المزيد من الطلبات خلال الأشهر المقبلة، من الشركات الراغبة في تأمين إقامات لموظفيها ومن السياح على السواء».

ورأى الحايك أن «إكسبو 2020 دبي» سيجلب الكثير من الفرص، وسيشكل دفعةً ممتازة لقطاع السياحة والضيافة، ويبرز النمو من خلال ازدياد عدد السياح والتحضيرات الجارية لانعقاد المعرض، وهذا بدوره يمنحنا الفرصة للانفتاح على أسواق جديدة يمكن دخولها، والاستفادة من الفرص التي تحملها في المستقبل.

تأثير إيجابي

أما المدير العام لفندق «ميلينيوم بلايس مارينا»، مانويل غارسيا، فقال: «تلقينا الكثير من الاستفسارات من الشركات التي ستشارك في المعرض، وكذلك من مشغلي الرحلات السياحية ووكالات السفر التي تقوم بتصميم حزمات سفر خاصة للمتعاملين معها، وأكد بعضهم حضور (إكسبو 2020 دبي)».

وأضاف: «بالتأكيد هناك تأثير إيجابي، وتلقي الكثير من الطلبات والاستفسارات يعدّ مؤشراً ايجابياً على أهمية وحجم الحدث على المستوى العالمي، إذ نرى الكثير من الأجواء المشجعة مع اقتراب وقت الحدث».

وأشار إلى أن المعرض يمثل فرصة فريدة، ونتوقع أن يحظى بإقبال قياسي من جانب الزوار، مؤكداً أن دبي تأتي في طليعة الوجهات العالمية التي تحظى بإقبال كبير، ولا شك أن استضافتها لهذا الحدث ستعزّز إلى حد بعيد مكانتها وقدرتها على استقطاب زوار من جميع أنحاء العالم.

714 منشأة فندقية

كشف أحدث بيانات لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، أن إجمالي عدد الغرف الفندقية في دبي حتى نهاية يونيو 2019 بلغ 118 ألفاً و345 غرفة فندقية موزعة على 714 منشأة فندقية، بنسبة زيادة بلغت 6%، ما يعكس ثقة المستثمرين الكبيرة بالقطاع السياحي.

وشكلت الفنادق الفاخرة من فئة خمس وأربع نجوم 34% و25% على التوالي، من إجمالي عدد الغرف الفندقية المتاحة في الإمارة، فيما مثلت الفنادق من فئة نجمة إلى ثلاث نجوم نسبة 20%. وكانت نسبة الشقق الفندقية بكل فئاتها «الفاخرة»، و«الفخمة»، و«العادية» 21%.

195 دولة مشاركة

أكدت 195 دولة مشاركتها في «إكسبو 2020 دبي»، ما يجعل منه الـ«إكسبو» الأكثر شمولاً ومشاركة دولية حتى الآن. وخلال الفترة الممتدة بين يوم افتتاحه الذي يوافق 20 أكتوبر 2020، وحفل ختامه الذي يوافق 10 أبريل 2021، فإن من المتوقع أن يستقطب المعرض أكثر من 25 مليون زيارة. وسيُقام «إكسبو» على مساحة إجمالية تبلغ 4.38 كيلومترات مربعة.\