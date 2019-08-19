74.5 مليون مقعد مُجدول للرحلات المغادرة من المطارات الإماراتية خلال 2019

المصدر: أزاد عيشو - دبي

كشفت مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران، أن مطارات دبي، وأبوظبي، والشارقة، وفرت في الإجمال 74 مليوناً و502 ألف و390 مقعداً مجدولاً، على الرحلات الدولية المغادرة فقط خلال العام الجاري.

ووفقاً لبيانات أرسلتها «أو إيه جي» إلى «الإمارات اليوم»، فإن المطارات الإماراتية الثلاثة: «دبي الدولي»، و«أبوظبي الدولي»، و«الشارقة الدولي» استحوذت على نسبة بلغت 45.43% من السعة المقعدية على الرحلات الدولية المغادرة المتاحة في أكبر 10 مطارات عربية أوردتها الشركة في قائمتها السنوية.

ووفرت أكبر 10 مطارات في المنطقة العربية، أوردتها «أو إيه جي» ضمن قائمة أكبر 100 مطار دولي في الطاقة الاستيعابية لعام 2019، نحو 164 مليون مقعد مجدول للرحلات الدولية المغادرة منها، وحلّت المطارات الإماراتية بمراكز متقدمة في القائمة، مع تحولها إلى مراكز بارزة في محاور النقل الجوي دولياً، والنمو المتواصل لتوسعات الناقلات الجوية الوطنية.

تقدم إماراتي

وحلّ مطار دبي الدولي في المركز الأول عالمياً وعربياً في القائمة السنوية، إذ وصل إجمالي السعة المقعدية المجدولة في مطار دبي الدولي، في الفترة من الأول من يناير وحتى نهاية ديسمبر 2019، إلى 54 مليوناً و169 ألفاً و79 مقعداً، على الرحلات الدولية المغادرة فقط، ليتصدر بذلك قائمة أكبر مطارات العالم من حيث السعة المقعدية.

وحلّ مطار أبوظبي الدولي في المركز الرابع عربياً والـ41 عالمياً، مسجلاً 13 مليوناً و510 آلاف و330 مقعداً، فيما حلّ مطار الشارقة الدولي في المركز التاسع عربياً، و93 عالمياً، مسجلاً ستة ملايين و822 ألفاً و981 مقعداً.

السعة المقعدية «عربياً»

عربياً، بلغ إجمالي السعة المقعدية المتوافرة على الرحلات الدولية المغادرة في مطار جدة السعودي 15.2 مليون مقعد، ليحل في المركز الثالث عربياً والـ34 عالمياً، فيما بلغ إجمالي السعة المقعدة المجدولة في مطار القاهرة الدولي نحو 11.4 ملايين مقعد. وسجل مطار الكويت الدولي بدوره نحو 11 مليون مقعد مجدول، فيما بلغت السعة المقعدية في مطار مسقط الدولي نحو 9.9 ملايين مقعد. وبلغ إجمالي السعة المقعدية على الرحلات الدولية في مطار الرياض الدولي نحو 8.3 ملايين مقعد، في وقت سجل مطار البحرين الدولي أكثر من 6.7 ملايين مقعد مجدول.

مسافرون دوليون

واحتفظ مطار دبي الدولي بصدارته لقائمة أكبر المطارات بأعداد المسافرين الدوليين، للعام الخامس على التوالي، مع ارتفاع عدد المسافرين الذين استخدموا المطار إلى 89.1 مليون مسافر في عام 2018. وتصل الطاقة الاستيعابية للمطار إلى أكثر من 90 مليون مسافر، فيما تعمل مؤسسة مطارات دبي على خطة جديدة، أطلقت عليها «دي إكس بي بلس» لزيادة الطاقة الاستيعابية للمطار، إلى 118 مليون مسافر بحلول عام 2023.

أما مطار أبوظبي الدولي، فقد استقبل خلال عام 2018 أكثر من 22.3 مليون مسافر، فيما حقق مطار الشارقة الدولي رقماً جديداً من حيث عدد المسافرين، إذ ارتفع خلال عام 2018 بنسبة 6%، ليصل إلى 12.04 مليون مسافر، مقارنة مع 11.36 مليون مسافر في عام 2017، وبدأت هيئة مطار الشارقة، أخيراً، تنفيذ خطة توسعة شاملة للمطار بكلفة 1.5 مليار درهم.