220.3 مليار درهم التبادل التجاري بين الإمارات والهند خلال 2018

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قرع سفير الهند لدى الدولة، نافديب سوري، جرس افتتاح السوق في بورصة ناسداك دبي، أمس، وذلك احتفالاً بيوم الاستقلال الهندي.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأن الحفل يعكس النمو السريع للروابط المالية والاقتصادية الوثيقة بين دولة الإمارات والهند، وكذلك روابطهما الاجتماعية والسياسة القوية، لافتاً إلى أن حجم التجارة بين البلدين بلغ 60 مليار دولار (نحو 220.3 مليار درهم) في عام 2018، ارتفاعاً من 52 مليار دولار (نحو 191 مليار درهم) في عام 2017، في وقت يقيم أكثر من ثلاثة ملايين مواطن هندي في دولة الإمارات.

وقال سفير الهند لدى الدولة: «يسعدني الانضمام إلى (ناسداك دبي) للاحتفال بيوم الاستقلال في الهند، إذ تعكس هذه المبادرة، التي تبنتها (ناسداك دبي)، تزايد قوة الشراكة الاستراتيجية بين دولتَي الهند والإمارات».

وأكد أن هذا الحدث يأتي تقديراً لمكانة الهند كأحد المحركات الأساسية لنمو الاقتصاد الإقليمي، الذي يمنح دبي فرصاً هائلة لطرق فعالة ومفيدة لتدفقات رأس المال بين البلدين.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لـ«ناسداك دبي»، حامد علي، إن «ناسداك دبي» على استعداد تام لدعم التطور المتنامي للعديد من أنشطة السوق.