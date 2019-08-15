2.3 مليار درهم إسهام «أدنيك» في اقتصاد أبوظبي خلال النصف الأول

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك)، أمس، عن مساهمة مركز أبوظبي الوطني للمعارض، ومركز العين للمؤتمرات، في اقتصاد إمارة أبوظبي خلال النصف الأول من عام 2019، بقيمة بلغت 2.3 مليار درهم، ليرتفع بذلك الأثر الاقتصادي الإجمالي لـ«أدنيك» منذ إنشائها في عام 2005 إلى 34.3 مليار درهم.

وأفادت الشركة، في بيان لها أمس، بأن المساهمة المباشرة وغير المباشرة للشركة في اقتصاد الإمارة ازدادت بنسبة 45% خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وكشفت عن استقبال مركزي «أبوظبي الوطني للمعارض»، و«العين للمؤتمرات» لـ29 معرضاً و108 مؤتمرات وفعاليات، إضافة إلى 88 فعالية خاصة، كما أسهما بتوفير 12 ألفاً و502 وظيفة في القطاعات المرتبطة بسياحة الأعمال، فيما وصل إجمالي الحجوزات في الفنادق المحيطة بالمركزين إلى 343.1 ألف ليلة فندقية خلال الأشهر الستة الماضية من عام 2019.

وخلال النصف الأول من 2019، استقبل مركز أبوظبي الوطني للمعارض، ومركز العين للمؤتمرات، أكثر من 1.5 مليون زائر من الإمارات وسائر أنحاء العالم، ليحققا بذلك نسبة زيادة هائلة في أعداد الزائرين بلغت 79%، مقارنة بالنصف الأول من عام 2018. ووصل العدد الإجمالي لزوار المركزين منذ إنشائهما إلى أكثر من 19 مليون زائر حتى الآن.

ووفقاً للنتائج المالية، وصل إجمالي معدّل التوطين في الشركة إلى 73%، في حين تشغل المرأة الإماراتية نسبة 41% من إجمالي القوى العاملة المواطنة في «أدنيك». كما يشغل المواطنون الإماراتيون نسبة 86% من الوظائف الإدارية العليا في المركزين.

وقالت وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، رئيسة مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) ومجموعة الشركات التابعة لها، نورة محمد هلال الكعبي، إن أبوظبي، تمضي قدماً بخطى ثابتة لترسيخ مكانتها الإقليمية البارزة مركزاً وعاصمة لسياحة الأعمال». وأضافت: «حرصنا في شركة أبوظبي الوطنية للمعارض على استمرار مساهمتها في دفع النمو وتعزيز التنوع الاقتصادي للإمارة».

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) ومجموعة الشركات التابعة لها، حميد مطر الظاهري: «نحن متفائلون بأننا سنشهد نجاحاً كبيراً في النصف الثاني من العام الجاري، إذ نستعد لاستضافة أكثر من 150 فعالية ومعرضاً».