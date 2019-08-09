«دبي باركس آند ريزورتس» تستقبل 1.4 مليون زيارة في 6 أشهر

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت شركة «دي إكس بي إنترتينمينتس» المتخصصة في قطاع التسلية والترفيه، أمس، عن نتائجها المالية للنصف الأول من العام المنتهي في 30 يونيو 2019، كاشفة عن تحقيق إيرادات بلغت 252 مليون درهم، و1.4 مليون زيارة، ومعدل إشغال في فندق «لابيتا» بلغ 63%، فيما بلغت الخسائر قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستقطاعات خلال الفترة 81 مليون درهم، مقارنة مع النصف الأول من عام 2018.

وتضمنت الخسائر قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستقطاعات للنصف الأول من عام 2018 ربحاً لمرة واحدة، في ما يتعلق بمساهمة الأرض في فندق «ليجولاند دبي»، وانخفضت كلفة التشغيل خلال النصف الأول من عام 2019 إلى 309 ملايين درهم، مقارنة مع 361 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقاً للنتائج المالية، فقد بلغت إيرادات المتنزهات خلال الربع الثاني من العام الجاري 70 مليون درهم، في حين بلغ معدل إيرادات الفرد 110 دراهم. وسجل إجمالي إيرادات الضيافة 19 مليون درهم في الربع الثاني من عام 2019، بمتوسط سعر يومي بلغ 541 درهم، وبشكل يجسد عائدات فصل الصيف.

ولفتت الشركة إلى استقطاب العروض الترويجية في «يوم الاستقلال الفلبيني»، خلال الفترة من 12 إلى 15 يونيو 2019، عدداً يزيد على 92 ألف زيارة.

وقال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «دي إكس بي إنترتينمينتس»، محمد الملا، إن «دبي باركس آند ريزورتس» استقبلت أكثر من 1.4 مليون زيارة خلال النصف الأول من عام 2019، مع تزايد عدد الزيارات الدولية لتمثل 40% من إجمالي الزوار.

وأضاف أنه تم دعم النمو في عدد الزوار الدوليين من خلال استراتيجية زيادة عدد الغرف الفندقية، التي صممت بهدف جذب واستقطاب الزوار الدوليين لزيادة الإيرادات وتحقيق أقصى عائدات ممكنة، لافتاً إلى زيادة نسبة الإشغال في فندق «لابيتا» إلى 63%، مقارنة مع 55% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وتابع: «فيما نحاول تنويع إيراداتنا، فقد واصلنا التركيز على تحسين التكاليف، ما أدى إلى تحقيق تحسن بنسبة 17% في الخسائر المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستقطاعات، خلال هذه الفترة».

وأضاف: «ستلعب الوفورات في النفقات التشغيلية دوراً مهماً في استراتيجيتنا لتحقيق التعادل النقدي في الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستقطاعات في النصف الثاني من عام 2020، وبالتالي فإننا نواصل مراجعة قاعدة التكاليف لدينا لتحقيق مزيد من الكفاءة التشغيلية، والتي سنعلن عنها في الربع الثالث من عام 2019».

يشار إلى أن فندق «ليجولاند دبي» لايزال قيد الإنشاء حالياً، ويتوقع أن يوفر 250 غرفة إضافية، خلال النصف الأول من عام 2020.

• مواصلة مراجعة قاعدة التكاليف، لتحقيق مزيد من الكفاءة التشغيلية.