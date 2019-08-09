40.85 مليار درهم أرباح 78 شركة مدرجة خلال النصف الأول من 2019

المصدر: شريف اليماني - دبي

أعلنت 87 شركة مدرجة في سوقي دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية، عن نتائج أعمالها خلال النصف الأول من عام 2019، وذلك حتى نهاية تعاملات الأسبوع، منها 74 شركة حافظت على تحقيق أرباح، وأربع شركات تحوّلت من الخسائر إلى الأرباح، وتسع شركات حققت خسائر، وذلك وفقاً لرصد «الإمارات اليوم» للقوائم المالية التي أعلنت عنها الشركات المدرجة.

وبلغت الأرباح الإجمالية للشركات الـ78 نحو 40.854 مليار درهم، بنسبة ارتفاع قدرها 9.1%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018، التي سجلت إجمالي أرباح قدرها 37.44 مليون درهم.

وحافظت «مجموعة الشارقة» على مركزها كأكبر الشركات تحقيقاً لمعدل النمو، بنسبة بلغت 777.4%، فيما جاءت شركة «الجرافات البحرية» في المركز الثاني بنسبة نمو بلغت 552.4%، وسجلت «دانة غاز» نسبة نمو 482.9%، وشركة «المستثمر الوطني» (شركة خاصة) نسبة نمو 384%.

كما واصلت شركة «الرمز» تصدرها للشركات التي حققت أكبر نسبة تراجع، بانخفاض قدره 99.5%، تليها شركة «الشارقة للأسمنت» بنسبة 84.6%، ثم «أسمنت الخليج» بنسبة 84.5%، ثم «الوثبة الوطنية للتأمين» بنسبة 79.97%، ثم «أسمنت رأس الخيمة» بنسبة 79.3%.

وتحوّلت شركة «يونيكاي» من خسائر قدرها 14.182 مليون درهم في النصف الأول من عام 2018، إلى أرباح قدرها مليونان و429 ألف درهم، كما بلغت أرباح «أكسا الهلال للتأمين» 374 ألف درهم، مقارنة بخسائر قدرها 2.47 مليون درهم. وتحوّلت شركة «الاتحاد العقارية» من أرباح قدرها 207.4 ملايين درهم في النصف الأول من عام 2018، إلى خسائر قدرها 82.325 مليون درهم خلال فترة الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

وحققت شركة «دي إكس بي إنترتينمينتس» أكبر خسائر في السوق بقيمة 418.329 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2019، مقلصة بذلك من الخسائر التي حققتها خلال النصف الأول من العام الماضي البالغة 512.6 مليون درهم.

• «مجموعة الشارقة» أكبر الشركات تحقيقاً لمعدل النمو.