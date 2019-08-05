"طيران الإمارات" تعرض الصور الأولى لأحدث طائراتها "777 إكس"

المصدر: أزاد عيشو - دبي

نشرت "طيران الإمارات" اليوم الصور الأولى لأحدث طائراتها من طراز "بوينغ 777 إكس" التي لا تزال في مرحلة الانتاج وتمتلك أكبر محرك نفاث في العالم GE9X من شركة جنرال إلكتريك للطيران.

وتعد "777 إكس" أحدث عائلة من الطائرات ذات الممرين من شركة "بوينغ"، والتي تم تطويرها بالاعتماد على طائرة 777، وتم طرح هذه الطائرة خلال معرض دبي للطيران في عام 2013 وأعلنت "طيران الإمارات"، حينها عن أول طلبية لشراء 150 طائرة من هذا الطراز بقيمة 206 مليارات درهم.

ووفقاً لشركة "بوينغ"، ستكون طائرة "777 إكس"، أكبر طائرة نفاثة ذات محركين وأكثرها كفاءة مع استهلاكٍ أقل للوقود بنسبة 12% وتكاليف تشغيلية أقل من الطائرات المنافسة بنسبة 10%.

وتشمل عائلة هذا الطراز كلاً من 777-8 إكس و777-9 إكس المصممتين لتلبية احتياجات السوق، وتقدم هذه الطائرة فرصاً جديدة للنمو لشركات الطيران، حيث يستوعب طراز 777-9 إكس ما بين 400 و425 راكباً مع مدى طيران يتجاوز (14.075 كيلومتر).

وبالإضافة إلى ذلك، يتميز الجيل الرابع من الأجنحة المصنوعة من مواد مركبة في طائرة 777 إكس بكونها أطول من أجنحة طائرات 777 الحالية، ويسهم طرف الجناح المعقوف والقابل للطي، إلى جانب زيادة المسافة بين الجناحين، في تحقيق كفاءة أكبر وتوفير الوقود بشكل كبير مع التوافق التام مع بوابات المطارات.

كما وستوفر هذه الطائرة نوافذ أكبر، ومقصورة أوسع، ونظام إضاءة جديد، فضلاً عن بنية هندسية معززة وفقاً لشركة "بوينغ".