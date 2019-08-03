"إيه بي سي" تقدم خدماتها لأكثر من 20 ألف رحلة جوية سنوياً بصربيا

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم



أبرمت شركة مطار بلغراد لخدمات الضيافة "إيه بي سي"، والتي تم الاستحواذ عليها بالكامل من قبل مجموعة "سيرتا" الإماراتية المدعومة من صندوق خليفة لتطوير المشاريع، أضخم صفقة برأس مال إماراتي في مجال الضيافة الجوية في جمهورية صربيا، بهدف تقديم خدمات الضيافة الجوية وعدداً من الخدمات اللوجستية لشركة الخطوط الجوية الصربية "طيران صربيا"، التي تملك شركة الاتحاد للطيران 49% من حصص ملكيتها، وذلك لفترة طويلة الأجل تمتد لثمانية أعوام متتالية قابلة للتجديد لمدة إجمالية تصل إلى 15عام.

وقام بتوقيع الصفقة كل من عبد الله الشمري، رئيس مجلس إدارة مجموعة سيرتا، ودنكان نايسميث، الرئيس التنفيذي لشركة طيران صربيا، بحضور ممثل السفارة الإماراتية بصربيا إبراهيم الدرمكي وذلك بتوجيهات من مبارك سعيد أحمد برشيد الظاهري، سفير الدولة لدى جمهورية صربيا، وعدداً من الموظفين لدى الطرفين.

وقالت موزة عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي بالإنابة في صندوق خليفة لتطوير المشاريع: "نحن فخورون بالإنجازات المتتالية التي يحققها صندوق خليفة من خلال المجموعات والشركات المنضوية تحت مظلته، وآخرها الإنجاز الذي حققته مجموعة "سيرتا" من خلال شركة "إيه بي سي" التابعة لها، والذي تجلى بإبرام أضخم صفقة لتقديم خدمات الضيافة الجوية مع شركة طيران صربيا. ونؤكد على مكانة المجموعة الريادية في مختلف المجالات والقطاعات التي تعمل بها، مشددين على حرصنا المستمر في تقديم الدعم المطلوب لجميع الشركات الإماراتية العاملة في مجال العمل الحر بما يسهم في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودفع عجلة النمو في كل من إمارة أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام".

وأضافت الناصري: "تساهم هذه النماذج الإيجابية والأمثلة الحيّة على طريق النجاح والريادة، في إعطاء دفعة قوية للشباب الإماراتي لدخول عالم ريادة الأعمال وتأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة الوطنية، في حين يبذل الصندوق جهوداً دؤوبة في سبيل غرس ثقافة ريادة الأعمال ونشر فكر العمل الحر بين المواطنين، مقدماً لهم الدعم الكامل لتحقيق أحلامهم واستدامة مشاريعهم عبر تفوقها في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية".

من جانبه، أفاد عبد الله الشمري، رئيس مجلس إدارة مجموعة سيرتا، بأن هذه الصفقة ستجعل شركة "إيه بي سي" التابعة لمجموعة "سيرتا" واحدة من الشركات الرائدة في مجال الضيافة الجوية بمنطقة شرق أوروبا. وتشمل الصفقة تقديم خدمات الضيافة والبيع على الرحلات ومنتجات السوق الحرة وأيضا خدمات لوجستية أخرى لأكثر من 20 ألف رحلة جوية سنوياً، متضمنه كافة رحلات شركة طيران صربيا، موكداً أن الشركة تتطلع إلى المزيد من النجاحات وذلك من خلال التوسع في مطارات أخرى رئيسة في صربيا وأيضاً في المناطق المجاورة.

وأشاد الشمري، بالجهود الحثيثة التي تمت من جانب السفارة الإماراتية بصربيا والدعم الذي قام به السفير مبارك سعيد أحمد برشيد الظاهري للدفع بنجاح هذه الصفقة التي تعتبر وسام نجاح للاستثمارات الإماراتية بالخارج في جميع القطاعات وبخاصة قطاع خدمات الضيافة الجوية.

وتنص الصفقة على تقديم شركة "إيه بي سي" مجموعة من الخدمات، أبرزها أربع خدمات أساسية تشمل الضيافة وتقديم الوجبات والمشروبات، خدمات البيع على متن الطائرة أثناء الرحلات، تقديم منتجات السوق الحرة، وعدد من الخدمات اللوجستية. وتعتبر الصفقة واحدة من أكثر الصفقات صعوبة ودقّة في هذا المجال، نظراً لما تحتاجه من متطلبات عديدة وخاصة بما يتوافق مع أنظمة قطاع الطيران والمطارات والأجهزة المرتبطة بها.

وتعد هذه الصفقة، إنجازاً إماراتياً خالصاً متمثلاً في مجموعة "سيرتا" التي تتمتع بدعم من صندوق خليفة انطلاقاً من استراتيجيته الواضحة في تشجيع رواد الأعمال المواطنين وتعزيز القدرة التنافسية لمشاريعهم الوطنية وضمان استدامتها، حيث تعتبر المجموعة إحدى أبرز المشاريع الإماراتية التي تتميز بمستقبل واعد يبدو جلياً من خلال إنجازاتها المتلاحقة.