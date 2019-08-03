«الاقتصاد»: 2945 فرعاً للشركات الأجنبية في الإمارات بنمو 3.3%

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

أفادت وزارة الاقتصاد بأن إجمالي عدد فروع الشركات الأجنبية المسجلة في أسواق الدولة خلال عام 2018 حتى مطلع العام الجاري بلغ 2945 فرعاً، بارتفاع نسبته 3.3% مقارنة بعدد فروع الشركات خلال عام 2017 البالغ 2850 فرعاً، وذلك مع استقرار وجاذبية الأسواق المحلية للشركات الأجنبية في قطاعات مختلفة.

وأشارت الوزارة في بيانات أصدرتها أخيراً، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، إلى أن إمارة أبوظبي استحوذت على نسبة 49.5% من إجمالي عدد فروع الشركات الأجنبية المسجلة في الدولة حتى نهاية العام الماضي، فيما استأثرت دبي بنسبة 44% من إجمالي الفروع المقيدة بالإمارات.

وتفصيلاً، كشفت بيانات أصدرتها وزارة الاقتصاد أخيراً، أن إجمالي عدد فروع الشركات الأجنبية المسجلة في أسواق الإمارات خلال عام 2018 حتى مطلع العام الجاري، بلغت 2945 فرعاً، مقارنة بعدد فروع شركات بلغت 2850 فرعاً خلال عام 2017، بزيادة نسبتها 3.3% مع استقرار وجاذبية الأسواق المحلية للشركات الأجنبية لتسجيل فروعها في الدولة.

وكشفت الوزارة أن إمارة أبوظبي استحوذت على نسبة 49.5% من إجمالي الشركات المسجلة حتى نهاية عام 2018، وجاءت دبي في المركز الثاني بنسبة بلغت 44% من مجمل عدد الشركات المسجلة في الدولة.

وأوضحت الوزارة أن المناطق الحرة استحوذت على نسبة تسجيل لفروع الشركات الأجنبية في الدولة بلغت 10%، وجاء عدد الفروع التي استحوذت المناطق الحرة في دبي عليها 185 فرعاً حتى نهاية العام الماضي.

وأضافت أن فروع الشركات الأجنبية المسجلة في أسواق الدولة توزعت على 70 جنسية، تعمل معظمها في قطاعات صناعية ومصارف واستشارات، إضافة لفروع شركات تعمل في مجالات تجارية وزراعية ومقاولات وتأمين.

وأظهرت بيانات وزارة الاقتصاد أن فروع الشركات الأميركية جاءت في المرتبة الأولى من إجمالي فروع الشركات الأجنبية في الدولة وبنسبة 12%، وجاءت فروع الشركات البريطانية بالمرتبة الثانية وبنسبة 10% تلتها الشركات الهندية بنسبة بلغت 6.2%.

وبينت أن فروع الشركات من كوريا الجنوبية المسجلة في الإمارات بلغت 151 فرعاً بنهاية العام الماضي، فيما بلغ عدد فروع الشركات من الجنسية الفرنسية 123 فرعاً، فيما بلغ إجمالي فروع الشركات الألمانية في الدولة 105 فروع، وبلغ عدد فروع الشركات الإيطالية 94 فرعاً.

وأشارت إلى أن فروع الشركات من الجنسية السويسرية المسجلة في أسواق الإمارات بلغت 92 فرعاً، فيما بلغ عدد فروع الشركات الصينية 88 فرعاً، وجاءت فروع جزر فيرجين وكايمن المسجلة في الدولة 182 فرعاً، فيما بلغت فروع الشركات الإسبانية 58 فرعاً.

وأضافت الوزارة في بياناتها أن فروع الشركات اللبنانية الجنسية تصدرت فروع الشركات العربية المسجلة في الإمارات، وذلك بعدد 102 فرع، تلتها الشركات من الجنسية المصرية على المستوى العربي وذلك بعدد 44 فرعاً.