لوسيرتيراليس: دبي ستبهر العالم في العام 2020

المصدر: باريس - وام



أكد سكرتير عام المكتب الدولي للمعارض، فيسنتي جونزاليس لوسيرتيراليس، أن «دولة الإمارات العربية المتحدة باتت على أتم الاستعداد لتقديم نسخة استثنائية من (الإكسبو) العام المقبل، وأن المكتب الدولي للمعارض راض كل الرضا عن المستوى المتقدم الذي بلغته التحضيرات اللوجستية والفنية".

وقال في تصريح له في باريس، إن "المكتب الدولي للمعارض يتابع عن كثب تحضيرات دبي وآخر مستجداتها المتعلقة باستعدادات الجهات المختلفة في دبي لتنظيم الحدث العالمي الذي سيقام في أكتوبر 2020، وفي كل مرة يلمس مدى الجاهزية والتقدم في جميع الأشغال والمشاريع التي التزمت بها دولة الإمارات منذ فوزها باستضافة أكبر معرض في العالم في دبي".

وأضاف:"ننتظر بشوق كبير إقامة هذه النسخة الاستثنائية والفريدة من (الإكسبو) في دولة الإمارات، وعندنا يقين في المكتب الدولي للمعارض بأن دبي ستبهرنا وستبهر العالم في العام 2020، لأننا ومنذ التتويج الإماراتي باستضافة (الإكسبو) لمسنا ونلمس باستمرار روح الفريق الواحد الذي يضع نصب أعينه هدفاً واحداً، هو إخراج هذا الحدث في أبهى صورة وتحقيق النتائج المرجوة من إقامته على جميع الصعد والمستويات، فكل التحضيرات تسير وفق البرنامج الزمني الذي اعتمد من قبل دولة الإمارات ووضع أمام أعيننا طيلة الاجتماعات التي عقدناها في الجمعية العامة للمكتب الدولي للمعارض".

وتابع لوسيرتيراليس:"لقد لاحظنا وتابعنا كيف أن الفريق الإماراتي المشرف على تحضيرات (الإكسبو) يضع في مقدمة أولوياته تلبية احتياجات الدول المشاركة وزوار المعرض، وجل الدول التي ستشارك في (إكسبو 2020) باتت لها اليوم أجنحة خاصة بها وأخرى بصدد قيد إنجازها وإقامتها، وهذا يعكس مدى جاهزية دبي لاحتضان هذه النسخة الاستثنائية من أكبر معرض في العالم".