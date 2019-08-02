199.4 مليون درهم صافي أرباح «تبريد» في النصف الأول

المصدر: أبوظبي - وام

حققت الشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد» ارتفاعاً فى إيراداتها بواقع 3% خلال النصف الأول من العام 2019 محققةً 671.9 مليون درهم، مقارنة مع 650.7 مليون درهم في النصف الأول من العام 2018. كما ارتفعت الأرباح، قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بواقع 12% محققةً 366 مليون درهم، مقارنة مع 326.1 مليون درهم في النصف الأول من العام 2018، وارتفاع صافي أرباح الشركة الرئيسة إلى 199.4 مليون درهم، بزيادة نسبتها 11% مقارنةً بالنصف الأول من العام 2018. وقال رئيس مجلس إدارة شركة «تبريد»، خالد عبدالله القبيسي: «نجحت شركة تبريد في الحفاظ على مستويات جيدة لأدائها المالي في النصف الأول من هذا العام حيث حققت أرباحا صافية بلغت 199.4 مليون درهم مدفوعة بالنمو المستمر لأعمال وحدة المياه المبردة الأساسية».