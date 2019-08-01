17% نمواً في أرباح «دبي للاستثمار» خلال الربع الثاني

المصدر: دبي - الإمارات اليوم



أعلنت شركة دبي للاستثمار عن تحقيق أرباح قدرها 151 مليون درهم، للربع الثاني من عام 2019، بزيادة قدرها 17%، مقارنةً مع الفترة ذاتها من عام 2018.

وأفادت في بيان لها اليوم بأن أرباح الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بلغت 353 مليون درهم مقارنة بـِ 491 مليون درهم في عام 2018، وشمل هذا المبلغ الأرباح الناجمة عن عمليات الاندماج والاستحواذ البالغة قيمتها 64 مليون درهم، و333 مليون درهم للفترات المعنية.

وارتفعت أرباح النصف الأول من عام 2019 من دون إدراج هذه البنود الاستثنائية بمقدار 131 مليون درهم مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وكشفت الشركة عن أن إجمالي أصولها حقق نمواً بمقدار 1.09 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2019، ليصل إلى 20.65 مليار درهم حتى 30 يونيو 2019، في حين بلغ العائد السنوي على السهم خلال هذه الفترة 5.9%.

وقال العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين في «دبي للاستثمار»، خالد بن كلبان، إن الشركة أثبتت قدرتها على تحقيق الأداء القوي باستمرار.

وتباع: «تبدو هذه النتائج جيدة عند الأخذ بالحسبان التحديات الإقتصادية. ويعزى الفضل في ذلك إلى الطبيعة المرنة والمتنوعة لعمليات المجموعة، ما يتيح لها تحقيق نتائج مستدامة».

وأكد بن كلبان أن الشركة تحرز تقدماً ملحوظاً في مختلف مشروعاتها التي تغطي العديد من القطاعات، بما في ذلك التطوير العقاري والتصنيع والاستثمار، ما يسهم في تعزيز قدرات «دبي للاستثمار»، ودعمها لمواصلة نمو ربحيتها، وضمان قيمة أفضل لمساهميها.



