17 مليار درهم قيمة المباني المنجزة في دبي خلال 6 أشهر

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أظهرت بيانات نشرها مركز دبي للإحصاء، صادرة عن بلدية دبي، أن إجمالي قيمة المباني المنجزة في الإمارة، التي بلغ عددها 3507 مبانٍ جديدة، وصل إلى 17 ملياراً و35 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2019.

وأوضحت البيانات، التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن المباني «نسب طابقية» المنجزة، وعددها 174 مبنى، تصدرت القائمة من حيث القيمة مسجلة ثمانية مليارات و601 مليون درهم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، يليها «المباني متعددة الطوابق» المنجزة وعددها 161 مبنى بقيمة بلغت ثلاثة مليارات و967 مليون درهم.

وحلت مباني «الفلل الاستثمارية» في المركز الثالث مسجلة ملياراً و764 مليون درهم بإجمالي 2101 مبنى، ثم «الفلل الخاصة» وعددها 878 مبنى بقيمة مليار و651 مليون درهم، بينما بلغ إجمالي قيمة «مباني المنشآت العامة» المنجزة 789 مليون درهم وعددها 120 مبنى، ووصلت قيمة المباني الصناعية المنجزة 263 مليون درهم، بإجمالي 73 مبنى.

واستحوذت المباني «نسب طابقية» على 50.49% من إجمالي قيمة المباني المنجزة، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، تليها المباني «متعددة الطوابق» بنسبة 23.29%،

فيما بلغت حصة مباني الفلل الخاصة 10.36%، ومباني الفلل الخاصة 9.69%، مقابل 4.63% لمباني المنشآت العامة، و1.54% للمباني الصناعية.

وبحسب البيانات الصادرة عن بلدية دبي، فقد بلغ إجمالي عدد المباني المنجزة في الإمارة، خلال يناير الماضي وحده، 389 مبنى، وفي فبراير 508 مبانٍ، بينما وصل العدد في مارس إلى 990 مبنى، وسجل أبريل 638 مبنى، ليصل إجمالي العدد في مايو إلى 588 مبنى، مقابل 394 مبنى في يونيو 2019.