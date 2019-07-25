«أراضي دبي» و«بروبرتي فايندر» تطلقان مؤشراً لأسعار المنازل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقّعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ومنصة «بروبرتي فايندر» العقارية مذكرة تفاهم، أخيراً، لإطلاق أول مؤشر رسمي في دبي، يركّز على رصد أسعار بيع وإيجار العقارات تحت اسم «المؤشر».

وأفاد بيان صدر أمس، بأنه سيكشف عن «المؤشر» عبر الموقعين الإلكترونيين لـ«أراضي دبي» و«بروبرتي فايندر» خلال الأسبوع الثالث من سبتمبر 2019، في وقت ستصدر فيه مجموعة «بروبرتي فايندر» بياناتها الخاصة بأسعار الطلب العقاري وتحليلات الخبراء من فريق «داتا فايندر» التابع للمجموعة.

وقال المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، سلطان بطي بن مجرن، إن هذه الاتفاقية تجسد الشراكة المتميزة التي تجمعنا مع «بروبرتي فايندر» التي تتمتع بمكانة في مجال الخدمات العقارية، خصوصاً على ضوء أهدافنا المشتركة الهادفة إلى تحسين وتعزيز مشهد الاستثمارات العقارية في دبي.

وأضاف أن «المؤشر» يعتبر المؤشر العقاري الرسمي في دبي.

من جانبه، قال المؤسس والمدير التنفيذي لمجموعة «بروبرتي فايندر» العقارية، مايكل لهياني: «تتمثل أهدافنا المستقبلية بموجب هذه الشراكة في استخدام المؤشر نموذجاً تحتذي به الدول الأخرى التي تعمل فيها (بروبرتي فايندر)، وحفزها على النشر العام للإحصاءات المهمة حول أسواقها العقارية».

بدورها، قالت المدير التنفيذي لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ماجدة علي راشد، إن السوق العقارية ستعتمد على النشرة الشهرية للمؤشر الجديد، من أجل الاطّلاع على دور البيانات في تحسين الانفتاح بالقطاع.