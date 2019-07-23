«أراضي دبي» تطلق مبادرة تتيح اختيار المنزل وفقاً للدخل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، مبادرة «منزلي» التي تقدم فرصاً استثنائية عقارية لفئة الشباب من موظفي الجهات الحكومية والخاصة تتناسب مع الدخل الشهري للموظفين.

وتتيح المبادرة توفير تجربة للمتعاملين من مختلف الشرائح لاختيار العقار الأنسب من خلال «حاسبة منزلي» التي يمكن الوصول إليها من خلال الرابط https:/‏‏‏‏/‏‏‏‏www.manzili.ae/‏‏‏‏.

وتظهر الحاسبة جميع العقارات التي تتواءم مع الملاءة المالية للمتعامل مع الخيارات التفضيلية، عند تسجيل المتعامل للمدخرات الحالية والشهرية، بما في ذلك الموقع والمساحة، كما تقدم أول آلية بحث لا تكون مبنية على الوضع المالي الحالي للمتعامل فقط، بل تأخذ بعين الاعتبار قدرات الادخار الشهري.

وقال المدير العام للدائرة، سلطان بطي بن مجرن، إن «المبادرة تساعدنا على تحقيق غاياتنا المؤسسية، وسنواصل مساعينا الرامية لتطوير علاقات الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، للعمل معاً على توفير بيئة عالمية جاذبة للاستثمار، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للحكومة في القطاع العقاري، وتشجيع الاستثمار فيه».

من جهتها، أشارت مدير تنفيذي - تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري - في «أراضي دبي»، ماجدة علي راشد، إلى أن مبادرة «منزلي» تهدف إلى توفير فرص حقيقية للكوادر العاملة في دولة الإمارات، وتمكينها من شراء المنازل المناسبة لاحتياجاتها.