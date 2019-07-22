الواحة كابيتال تعيّن عمرو المنهالي رئيساً تنفيذياً للشركة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت "الواحة كابيتال"، الشركة الاستثمارية الرائدة والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، عن تعيين السيد عمرو المنهالي رئيساً تنفيذياً للشركة، والذي سيباشر مهامه في شهر سبتمبر من العام الجاري.

هذا ويتمتع السيد المنهالي بخبرة تمتد لأكثر من عقدين تقلّد خلالهما العديد من المناصب القيادية في عددٍ من المؤسسات المصرفية الرائدة في الدولة. كما يشغل السيد عمرو المنهالي عضوية مجالس إدارة العديد من المؤسسات المالية بالإضافة إلى عضوية مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات.

وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة "الواحة كابيتال" وليد المقرب المهيري، "يتمتع عمر المنهالي بخبرة واسعة في قطاع الخدمات المالية مع سجل حافل في قيادة شركات ناجحة. ويمثل انضمامه إضافة مهمة إلى فريق الإدارة العليا لشركة الواحة كابيتال التي نجحت خلال السنوات الأخيرة في تحقيق أداءٍ قوي وبناء محفظة متوازنة من الأصول في قطاعات ذات إمكانات نمو عالية. ويتطلعُ مجلس الإدارة للعمل معه عن كثب للمضي قُدماً في تطبيق استراتيجية النمو الرامية إلى تطوير استثماراتنا القوية والمتنوعة بما يحقق أفضل قيمة ممكنة للمساهمين على المدى الطويل".

ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي الجديد لشركة الواحة كابيتال عمرو المنهالي، "تمكنت الواحة كابيتال من بناء مكانةٍ مرموقة كشركة استثمارية ذات سجل حافل بتوفير عائدات مجزية. وإنه لمن دواعي سروري أن أقود الشركة في مرحلةِ نموها المقبلة للمساهمة في خلق قيمة إضافية لاستثماراتها الحالية، والبحث عن فرص جديدة جذابة، وبناء إدارة أصول قوية توفر خدمات متميزة للمؤسسات الاستثمارية من الأطراف الأخرى".

وأضاف المنهالي: "ترتكز "الواحة كابيتال" في أدائها على الدعم المؤسسي القوي والخبرات العميقة لمجلس إدارتها في شبكات الأعمال الإقليمية، الأمر الذي يوفر لنا منصة راسخة للنمو".

هذا وتدير "الواحة كابيتال" وحدتي أعمال هما: وحدة الاستثمارات الخاصة التي تستثمر بشكل مباشر في الشركات التي تتمتع بإمكانات نمو عالية، ووحدة إدارة الأصول التي تستثمر في محافظ الائتمان والأسهم العالمية.