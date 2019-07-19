«ريبورتاج» تضمن عائد سنوي 8% على مشاريعها بأبوظبي ودبي

المصدر: مدحت السويفي - دبي

أفادت شركة «ريبورتاج للعقارات»، والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، بطرح عرض «اشتري شقة واحصل على عائد سنوي صافي بنسبة 8% لمدة 3 سنوات»، وذلك خلال الفترة من 15 يوليو الجاري، وحتى 15 أغسطس المقبل، حيث يسري العرض على كافة مشاريع الشركة في أبوظبي ودبي.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في ريبورتاج للعقارات، إسلام أحمد سليمان، إن «العرض يسمح للعملاء بالحصول على عائد سنوي صافي بنسبة 8% بعد الاستلام، بدون أي رسوم خدمات أو صيانة لمدة 3 سنوات، وهو ما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين بمشاريع الشركة».

وأضاف أن عقد البيع يتضمن النص على حصول المشتري على 8% عائد سنوي فور التسليم، أي 24% خلال 3 سنوات، وذلك بعد سداد قيمة الشقة سواء بالتمويل الشخصي أو البنكي.

وذكر سليمان أن الشركة توفر كذلك للعملاء فرصة سداد قيمة العقار مع سداد 1% شهريا لمدة 100 شهر، موضحا أن معظم مشاريع الشركة سيتم تسليمها خلال 3 سنوات، بحيث تصل نسبة السداد خلال تلك الفترة إلى 36% من قيمة العقار، على أن يتم سداد النسبة المتبقية والبالغة 64% خلال أكثر من 5 سنوات، بواقع 1% شهريا.

وأكد سليمان أن السوق العقارية تشهد خلال هذه الفترة حالة من التحسن في النشاط تزامنا مع توالي الإعلان عن العديد من المحفزات والتشريعات والقرارات الحكومية التي تسهم في جذب المزيد من المستثمرين للسوق، وتشجع شركات التطوير على طرح مشاريع جديدة.