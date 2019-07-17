استمتعوا بألعاب التحدي والمغامرة في عالم مدهش

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

مع حلول العطلة الصيفية أصبح لدى الأطفال متسع من الوقت لزيارة عالم مدهش وكل ما يقدمه من أنشطته المتنوعة التي تستمر لغاية 17 أغسطس. بإمكان الزوار الاستمتاع بألعاب التحدي عبر ساحات عالم مدهش الأربعة في مركز دبي التجاري العالمي.

لعبة ركوب الثور

يقدم عالم مدهش فرصة للمنافسة بين الأصدقاء في رياضة ركوب الثيران المشهورة عالمياً، عبر محاولة التشبث بظهر الثور الآلي لأطول وقت ممكن ومقاومة قفزاته. يحق لكل راكب خمس دقائق وثلاث محاولات كي يثبت جدارته في اللعبة والتفوق على أصدقائه. يمكن تجربة لعبة ركوب الثور، بزيارة ساحة الحركة (القاعة 7) ويجب أن يزيد طول المتسابقين عن 90 سنتيمتراً. ويمكن لعشاق المغامرات تجربة هذه اللعبة مقابل 25 درهم إماراتي للشخص الواحد.

ساحة المغامرة

حان وقت الانطلاق مع الأصدقاء في معركة مفعمة بالحماس. تأخذ حديقة المغامرة اللاعب إلى آفاق جديدة وتقدم لهم نظاماً جديداً يعتمد على تكنولوجيا متطورة لأول مرة في المنطقة وتستخدمه الجيوش في تدريب قواتها. تقدم اللعبة مضماراً يمتد لمسافة ألف متر، ويماثل الحقيقة بشكل كامل. وسيتم تسجيل النقاط التي حققها كل فريق لتحديد الفائز في نهاية اللعبة. العدد الأقصى للمشاركين في المعركة 10 أشخاص، في فريقين مكونين من خمسة لاعبين. تقع حديقة المغامرة في ساحة الحركة (القاعة 7) ويمكن المشاركة في معركة لمدة خمس دقائق مقابل 50 درهماً إماراتياً للشخص الواحد، أو 75 درهماً إماراتياً للشخص الواحد للمشاركة في معركة مدتها عشر دقائق.

منطقة الكارتينج

يمكنكم خوض تجربة تحدي السباق أنتم وأصدقاؤكم في لعبة سباقات الكارتينج الشهيرة الموجودة على مساحة دائرية طولها 450 متراً والمقدمة من دبي أوتودريوم مع الكارتس التي تعمل بمحركات هوندا، تصل سرعتها إلى 30 كلم في الساعة، وتأتي هذه المواصفات المتقدمة مع مميزات أمان تتيح تجربة مريحة وممتعة للجميع. وللاستمتاع بهذا التحدي الذي تبلغ تكلفته 85 درهم ولمدة 10 دقائق متواصلة، يجب أن يكون عمر المتسابق 7 سنوات وأكثر ويبلغ طوله أكثر من 125 سم . تقع منطقة الكارتينج في القاعة 2 وتتسع ساحة الكارتينج لعشرة سائقين في نفس الوقت.

سني كوستر 360 في آر

تستند هذه اللعبة إلى نظام السينما متعددالأبعاد XD الذي يحاكي حركات المركبة الأفعوانية الواقعية. يقدم عالم مدهش رحلة مغامرة ترتكز إلى تقنية الواقع الافتراضي، والتي تقدم أربعة أفلام مشوّقة تشمل ’إنفيرنو‘، و’أدرينالين رش‘، و’كوزميك فلايت‘، و’ذا ديب‘ والتي يوفر كل منها تجارب حافلة بالإثارة لعشاق المغامرات. وتتسع أفعوانية الواقع الافتراضي لأربعة ركّاب على كراسيها المتحركة لتعزز من تجربتهم. ويمكن للزوار الذين يزيد طولهم عن 125 سم التوجه إلى ساحة الحركة (القاعة 7) والتمتع بتجربة حافلة بالمتعة والتشويق لمدة 5 دقائق مقابل 19 درهم إماراتي فقط للشخص الواحد.

لعبة الرماية

يمكن للزوار الاستمتاع بباقة متنوعة من الأنشطة الترفيهية الرائعة التي تقدمها ’بينت بول بارك الشارقة‘، حيث يمكنهم تحدي الأصدقاء في لعبة الرماية بالسهام أو المسدسات أو البنادق أو بنادق القناصة التي تعمل بضغط الهواء. ويمكن للزوار التوجه إلى ساحة المغامرات (القاعة 3)، واختيار ما يلائمهم من الباقات الترفيهية المتاحة لكل من الأنشطة الممتعة والتي تشمل 20 رمية بمسدسات ضغط الهواء مقابل 35 درهم إماراتي، و20 رمية ببنادق ضغط الهواء مقابل 25 درهم إماراتي، و300 رمية ببنادق ضغط الهواء مقابل 100 درهم إماراتي. وبإمكان الزوار أيضاً الفوز بباقات بينت بول عند تفوقهم على العلامات المحددة في اللعبة.

وعلاوة على جميع الأنشطة والفعاليات أعلاه، يمكن للزوار التمتع بالألعاب الإلكترونية الخاصة بسباقات السيارات مثل ألعاب ’موتو جي بي‘ و"كروز أن بلاست" وغيرها من الألعاب المتاحة في ساحة التسالي، أو تناول وجبة خفيفة أثناء قضائهم أوقاتاً ممتعة بمشاهدة العروض في ساحة العرض.