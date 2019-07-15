دبي الذكية تطلق مبادرة «البيانات أولاً - تحدي بيانات المدينة»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت دبي الذكية مبادرة «البيانات أولاً - تحدي بيانات المدينة»، التي تستمر ستة أشهر، تسعى من خلالها إلى تحفيز جميع الجهات، لتسريع وتيرة جهودهم في عمليات جمع البيانات.

وقالت المدير العام لـ«دبي الذكية»، الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، خلال فعالية نظمتها دبي الذكية حول البيانات، إن «البيانات لطالما كانت عنصراً مهماً في رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إذ يرى سموّه أنه من أجل الاستفادة بنجاح من التقنيات الناشئة وفرص الاستثمار المتاحة من هذا القطاع، فإننا نحتاج أولاً إلى تحديد ومعالجة مجموعات البيانات المناسبة». وأضافت: «نطلق اليوم مبادرة (البيانات أولاً - تحدي بيانات المدينة)، بين جميع شركاء البيانات لدينا من الجهات الحكومية وشبه الحكومية، للتأكيد على أنها العنصر الأول والأكثر أهمية ضمن خططنا للتحول في المدن الذكية، ونتطلع لمنح جائزة التحدي للجهات الثلاث الأولى، التي ستظهر أعلى مستويات الامتثال لإطار وسياسات بيانات دبي». وسيتم تقييم الجهات المشاركة وفقاً لخمسة معايير رئيسة هي: الامتثال لقانون بيانات دبي من يوليو 2019 إلى يناير 2020، وحضور فعاليات دبي الذكية المتعلقة بالبيانات، والتعاون بشأن طلبات البيانات من الجهات الحكومية وشبه الحكومية الأخرى، وزيادة توافر البيانات على منصة «دبي بالس»، ودعم بناء الثقافة التي تعتمد على البيانات، من خلال ورش العمل الداخلية والخارجية وبرامج التوعية.