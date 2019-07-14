«محمد بن راشد لتنمية المشاريع» تدعم 2055 شركة بالنصف الأول

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

سجلت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، نتائج قياسية في الخدمات المقدمة لروّاد الأعمال وأعضائها، حيث تمكنت من دعم 2055 شركة وطنية خلال النصف الأول من عام 2019 بزيادة بلغت 83%، مقارنة بـ1124 شركة في الفترة نفسها من عام 2018.

وأكدت المؤسسة في بيان، أمس، أن عدد الشركات الإماراتية الناشئة التي تم إطلاقها عبر المؤسسة خلال النصف الأول من عام 2019 بلغ نحو 680 شركة بزيادة بلغت 26% مقابل 540 شركة تم إطلاقها خلال النصف الأول من عام 2018. وتجاوزت قيمة الحوافز والإعفاءات المقدمة من المؤسسة خلال النصف الأول من العام الجاري 40 مليون درهم بزيادة بلغت 86%، مقارنة بــ21.9 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الماضي.

وبلغ عدد روّاد الأعمال المستفيدين من البرامج التدريبية التي أطلقتها أكاديمية دبي لريادة الأعمال 1769، خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عبدالباسط الجناحي، الدور الذي تلعبه المؤسسة في تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً لريادة الأعمال والمنصة المثالية لتأسيس الشركات المبتكرة والقائمة على المعرفة، منوهاً بأن دبي تعتبر المنصة المثالية لبدء المشروعات الناشئة الراغبة في النمو والتنافس للوصول إلى العالمية.

وتابع: «تمكنت المؤسسة من تعزيز الخدمات والتسهيلات المقدمة لرواد الأعمال، والترويج لمشروعاتهم في السوق المحلية، حيث نجح برنامج المشتريات الحكومية في تأهيل 332 شركة وطنية ضمن معايير معتمدة للتوريد للجهات الداعمة من القطاعين العام والخاص، ويدير فريق العمل فرصاً تعاقدية لنحو 80 جهة داعمة، تمكن أعضاء البرنامج خلالها من الاستفادة من 1980 فرصة تعاقدية خلال النصف الأول من عام 2019، وبلغت قيمتها قرابة 96 مليون درهم».

وتجاوزت قيمة الخدمات التسويقية المقدمة لأعضاء المؤسسة ثمانية ملايين درهم خلال النصف الأول من عام 2019، وتجلّى ذلك في مساعدتهم على الترويج لمشروعاتهم وتسويق منتجاتهم عن طريق المشاركة في الفعاليات والمؤتمرات والمعارض ذات الاختصاص. كما قامت المؤسسة بتقديم خدمات الترويج والتسويق للمشروعات الريادية عن طريق قنوات مختلفة كمواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الإعلامية الأخرى.

من جانبه، قال نائب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مدير صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، سعيد مطر المري: «أسهم الصندوق (الذراع التمويلية للمؤسسة) في تقديم الدعم المالي لأكثر من 40 مشروعاً منذ إطلاقه بإجمالي قروض تفوق الـ35 مليون درهم في قطاعات مختلفة أبرزها قطاع الخدمات وقطاع المعلومات التقنية والحلول التكنولوجية. كما أسهم فريق عمل الصندوق في تقديم أكثر من 70 سلسة من الجلسات الاستشارية التخصصية لمساعدة رواد أعمال محتملين وأصحاب مشروعات قائمة خلال العام الجاري».

1769

عدد روّاد الأعمال المستفيدين من البرامج التدريبية لأكاديمية دبي لريادة الأعمال. تصوير:أشوك فيرما

680

شركة دشنت أعمالها عبر المؤسسة في النصف الأول.