تعاونية الاتحاد تطلق التحديث الأول لمنصة التداول الالكتروني لأسهمها

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت تعاونية الاتحاد أكبر التعاونيات الاستهلاكية في الدولة التحديث الأول على منصة التداول الالكتروني لأسهمها والذي تضمن إتاحة المجال للمساهمين الاطلاع على أفضل طلبات الشراء والعرض أثناء جلسات التداول اليومي، يأتي ذلك في إطار حرص التعاونية على اتباع أفضل الممارسات المعمول بها في الأسواق العالمية بما يضمن حقوق مساهميها وشفافية التعاملات.

وقال خالد حميد بن ذيبان الفلاسي الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد " منذ إطلاق منصة التداول الالكتروني لأسهم التعاونية في شهر مايو من العام الجاري شهدت أسعار الأسهم استقراراً ملحوظاً، حيث أمنت المنصة الحرية الكاملة للمساهمين لتداول اسهمهم بصورة سلسة وبفعالية عالية وبتقنيات آمنة. كما تم إيقاف كافة المضاربات الوهمية والشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي التي تضلل المساهمين بهدف الإضرار بأسهم التعاونية ومساهميها من قبل شريحة من المضاربين، حيث أصبح السهم الآن مرتبطاً بآلية العرض والطلب ".

وأضاف الرئيس التنفيذي " سيتمكن المساهمون المسجلون على منصة التداول الإلكتروني لأسهم تعاونية الاتحاد بعد القيام بعملية التحديث للتطبيق من الاطلاع على أفضل طلبات الشراء والعرض خلال جلسات التداول اليومي موضحاً فيها عدد الأسهم وأسعارها، الأمر الذي سيسهل في عملية اتخاذ القرار للمساهمين المسجلين".