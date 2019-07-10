إطلاق نظام متطوّر لمراقبة العمليات في «دبي الدولي» آنياً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت مؤسسة مطارات دبي نظاماً متطوّراً لمراقبة العمليات في مطار دبي الدولي، بصورة آنية، وتصوير تدفقات حركة المسافرين، لدعم تسيير العمليات بشكل سلس في أكثر مطارات العالم ازدحاماً.

وأوضحت المؤسسة في بيان، أمس، أن نظام المراقبة الجديد، عبارة عن منصة سحابية مصممة خصيصاً تقوم بجمع البيانات بوساطة أكثر من 50 نظاماً تشغيلياً، تشمل الأنظمة الخاصة بـ«مطارات دبي»، وشركاء الخدمة المتعددين لديها، حيث تستخدم هذه المعلومات لإبقاء جميع الفرق التشغيلية المعنية على دراية ليس فقط بالسيناريوهات الحالية، وإنما أيضاً بالأوضاع المستجدة في أي مكان من المطار.

وقال نائب رئيس مركز مراقبة عمليات المطار في «مطارات دبي»، داميان إلاكوت: إنه «في المرحلة الأولية سيركز النظام على الوعي بالأوضاع في مهبط الطائرات، خصوصاً حول تدفق الطائرات، حيث تشمل الإمكانات الرئيسة للنظام في هذه المرحلة مراقبة وتصوير النشاط في مهبط الطائرات، بما في ذلك حركة الطائرات والسيارات، فضلاً عن حالة أماكن انتظار الطائرات، ومعلومات بيانات الرحلات الجوية، والوصول، وعمليات العودة والمغادرة، علاوة على إصدار التنبيهات، وتحليل الأداء».

وأضاف أن «(مطارات دبي) ستعمل على المرحلة التالية من النظام، التي ستركز على تدفقات المسافرين، والحقائب في المباني، خلال الفترة المقبلة».