«آفاق الإسلامية للتمويل» تدرس طرح أسهمها

المصدر: شريف اليماني - دبي

أفادت شركة آفاق الإسلامية للتمويل بأنها تدرس حالياً طرح أسهمها للاكتتاب في سوق دبي المالي خلال العام المقبل، وذلك بعد استيفاء المتطلبات المتعلقة بتحقيق أرباح لمدة عامين متتاليين، مشيرة إلى أنها تعتزم زيادة محفظة التمويلات لديها إلى 900 مليون درهم، بعد طرح ثلاث بطاقات ائتمان خصصت لها تمويلاً بنحو 200 مليون درهم.

وقال العضو المنتدب للشركة، سيف علي الشحي، رداً على أسئلة «الإمارات اليوم» خلال مؤتمر صحافي في دبي، أمس، إن الشركة حققت أرباحاً العام الماضي، كما أن من المتوقع أن تحقق أرباحاً أيضاً العام الجاري، الأمر الذي يوفي بمتطلبات سوق دبي المالي الخاصة بطرح الأسهم. وأضاف أن مجلس إدارة الشركة سيجتمع للنظر في إدراج أسهم الشركة البالغ رأسمالها 635 مليون درهم.

جاء ذلك على هامش إطلاق الشركة، أمس، ثلاثة أنواع من البطاقات البلاتينية، التي خصصت لها تمويلاً بنحو 200 مليون درهم، وفقاً للشحي، الذي أوضح أن حجم محفظة التمويلات يصل حالياً إلى 700 مليون درهم.