الخدمة المميزة في محطات «أدنوك للتوزيع» مجاناً حتى نهاية أغسطس

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

أطلقت شركة أدنوك للتوزيع، أمس، حملة «هلا بالصيف»، التي تقدم لعملاء محفظة «أدنوك» الخدمة المميزة، مجاناً، للتزود بالوقود خلال أكثر ساعات اليوم حرارة في شهري يوليو وأغسطس، موضحة أن عملاء محفظة «أدنوك» سيتمتعون بالمساعدة التي سيقدمها العاملون في المحطة مجاناً، بين الساعة 11 صباحاً وحتى الخامسة مساء، في جميع محطات الشركة على مستوى الدولة، بينما سيتمتع العملاء الذين لا يستخدمون محفظة «أدنوك» بالخدمة المجانية خلال يوليو.

وذكرت الشركة خلال مؤتمر صحافي في أبوظبي، أنه يمكن التسجيل في محفظة «أدنوك» في أقل من دقيقتين، للاستمتاع بالعرض خلال شهر أغسطس أيضاً.

وقال الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة «أدنوك للتوزيع»، المهندس سعيد مبارك الراشدي، إن «حملة (هلا بالصيف)، التي أطلقتها الشركة، أمس، تهدف لجعل تجربة التزود بالوقود أكثر راحة لعملاء محفظة (أدنوك) خلال أكثر ساعات اليوم حرارة في يوليو وأغسطس»، مشيراً إلى أن «جميع عملاء (أدنوك للتوزيع) سيستمتعون بهذا العرض خلال يوليو، فيما تتيح هذه الحملة لعملائنا الفرصة للتسجيل في محفظة (أدنوك) والاستمتاع بالعرض خلال أغسطس أيضاً».

وأوضح الراشدي، خلال مؤتمر صحافي عقدته الشركة بمقرها في أبوظبي، أن «عروض حملة (هلا بالصيف) تتاح لجميع عملاء الشركة على مستوى دولة الإمارات في محطات (أدنوك للتوزيع)، من الساعة 11 صباحاً وحتى الخامسة مساء في شهر يوليو، كما سيتمكن العملاء من تزويد مركباتهم بالوقود ذاتياً في أي وقت من اليوم، بينما سيتوافر خيار الخدمة المميزة للعملاء من الساعة الخامسة مساء وحتى 11 صباحاً من اليوم التالي».

وبيّن أن «عملاء الخدمة المميزة سيتمكنون من استبدال مكافآتهم المميزة في أي وقت من اليوم، في حين سيتم استئناف العمل بشكل طبيعي اعتباراً من الأول من أغسطس للعملاء الذين لا يملكون حساب محفظة (أدنوك)، بينما يستمر عملاء محفظة (أدنوك) في الحصول على خدمة المساعدة في التزود بالوقود مجاناً في الفترة من 11 صباحاً وحتى الخامسة مساء خلال أغسطس، من دون الحصول على المكافآت المميزة خلال هذه الفترة».

وأفادت الشركة، في بيان، بأنه تم نشر بعض المعلومات المغلوطة على الإنترنت وفي بعض الصحف، نهاية يونيو الماضي، وتدعو الشركة الجمهور إلى متابعة الأخبار من خلال منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، وموقعها الإلكتروني، التي تحتوي على المعلومات الدقيقة الخاصة بأي عروض، كما يمكنهم التواصل مع فريق خدمة العملاء على الرقم 800300 أو مع الممثلين الإعلاميين للشركة في أي وقت.

وقالت الشركة إن محفظة «أدنوك» تعتبر أسهل وأسرع وسيلة لتمكين العملاء من الدفع مقابل مشترياتهم من الوقود بشكل آمن، في أي من محطات «أدنوك للتوزيع». ويستطيع العملاء تعبئة رصيد لمحفظة «أدنوك» الخاصة بهم باستخدام البطاقات المصرفية، ومن ثم الدفع باستخدام بطاقة الهوية الإماراتية، أو أي من الوسائل المتعارف عليها عند المضخة.

وتتوافر محفظة «أدنوك» من خلال تطبيق «أدنوك للتوزيع» والموقع الإلكتروني لـ«أدنوك للتوزيع»، أو من خلال متاجر الشركة، حيث يستغرق التسجيل في محفظة «أدنوك» دقيقتين فقط.

يشار إلى أن محفظة «أدنوك» يمكن استخدامها للدفع مقابل مشتريات منتجات الوقود، أو منتجات الزيوت، أو خدمة غسيل السيارات، أو المشتريات في متاجر «أدنوك للتوزيع».