«إكسبو 2020 دبي» يعرّف الجهات الحكومية بفرص المشاركة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أقام مكتب «إكسبو 2020 دبي» سلسلة من ورش العمل في كل من عجمان ورأس الخيمة والشارقة، بهدف تعريف ممثلين عن الدوائر الحكومية بالطرق التي يمكنهم بها الإسهام في إنجاح أول «إكسبو» دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا.

ووفقاً لبيان صادر أمس، استهدفت سلسلة ورش العمل، التعريف برسالة «#حياكم2020» التي يتبناها برنامج التفاعل المجتمعي التابع لـ«إكسبو 2020 دبي»، حيث يعمل على تعزيز مشاعر الحماس والفخر الوطنيين، استعداداً لاستضافة أضخم حدث على الإطلاق في العالم.

كما تعرّف ممثلو الدوائر الحكومية على الفرص التي توفرها منصات «إكسبو» المتعددة، واطلعوا على مدى تقدم أعمال البناء في موقع «إكسبو»، الذي يمتد على مساحة كبيرة في منطقة دبي الجنوب. وبحث المشاركون أيضاً السبل التي يمكن من خلالها للهيئات الحكومية الانخراط في الجهود المبذولة في أنحاء دولة الإمارات لإقامة «إكسبو» دولي استثنائي في دبي.