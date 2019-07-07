افتتاح حاضنة الأعمال «أسترولابز» في مجال التكنولوجيا الرقمية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

افتتحت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، حاضنة الأعمال «أسترولابز» لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال التكنولوجيا الرقمية، إحدى حاضنات الأعمال المعتمدة من المؤسسة. وتعدّ الحاضنة مركز تدريب رقمياً، وحاضنة أعمال لشركات التكنولوجيا الرقمية في دبي، الهادفة إلى تقديم الدعم والتوجيه والمتابعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الناشئة، ضمن «نشاط مراكز حاضنات ومسرعات الأعمال». وافتتح الحاضنة - التي تقع في «الكورت يارد» ضمن منطقة القوز بإمارة دبي - كل من: المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عبدالباسط الجناحي، يرافقه الرئيس التنفيذي للعمليات في «أسترولابز»، رولان ضاهر.

وتختص حاضنة «أسترولابز» المرخصة من قبل مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بتقديم حزمة من ورش العمل والدورات التدريبية والبرامج الإرشادية لدعم المبتدئين في مجال الأعمال الرقمية المبتكرة.

وقال الجناحي: «تحرص المؤسسة على تقديم كل أشكال الدعم اللازمة لتطوير واستدامة قطاع ريادة الأعمال في إمارة دبي، وتعزيز مفاهيم الإبداع والابتكار، لبناء اقتصاد قائم على المعرفة، بما يتوافق مع أهداف ورؤية الحكومة الرشيدة. وتعمل المؤسسة من خلال هذه الحاضنة على تحفيز مزاولة أعمال القطاعات الرقمية، لتكون في صدارة الأكثر تقدماً وابتكاراً في العمل الحكومي، واستدامة الأعمال وتنافسيتها للشركات على المستويين المحلي والعالمي، تماشياً مع الخطة الاستراتيجية للمؤسسة، ووثيقة الخمسين، التي دشنتها قيادتنا الحكيمة في عام 2019».