شركتان ناشئتان من الهند تفوزان بتسهيلات تأسيس أعمال في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت غرفة تجارة وصناعة دبي، ومركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال (ديتك)، المملوك بالكامل من قبل سلطة واحة دبي للسيليكون، عن الفائزين بمسابقة المشروعات الناشئة، ضمن الجولة الترويجية الأولى من نوعها، التي نظمتها «دبي للمشاريع الناشئة»، إحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة دبي المبتكرة، لدعم ريادة الأعمال، بالتعاون مع مركز «ديتك».

ومنحت لجنة تحكيم المسابقة الفوز لشركتين ناشئتين هنديتين من نيودلهي وبنغالور، حيث تم منحهما مساحة في «ديتك» لتأسيس أعمالهما في دبي.

وشارك في المسابقة أكثر من 200 شركة هندية ناشئة، وتأهل منها 16 شركة ناشئة إلى المرحلة النهائية وفاز بالمركز الأول في المسابقة شركة «شيبس كارت» ShipsKart وهي شركة مقرها نيودلهي، وتوفر منصة إلكترونية للمشتريات البحرية، حيث حصلت الشركة على مساحة مكتبية مرنة لها في مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال، إضافة إلى الدعم المطلوب لتأسيس الشركة وإصدار الرخصة التجارية مجاناً. وحصدت شركة «لوكترا Loktra» المركز الثاني، وهي شركة مقرها بنغالور وتتخصص في مجال الخدمات التشغيلية المصرفية، حيث حصلت على مساحة مكتبية مرنة مخصصة لإدارة نشاطها في مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال، إلى جانب الدعم الخاص بتأسيس الشركة وإصدار الرخصة التجارية مجاناً لعام واحد.