«تنظيم الاتصالات» تطلق النسخة الخامسة من «مخيم الابتكار»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، عن انطلاق فعاليات «مخيم هيئة تنظيم الاتصالات للابتكار» بنسخته الخامسة، اليوم، وتستمر إلى الثامن من أغسطس المقبل، حيث يهدف المخيم إلى تعريف الجيل الجديد بأهم المجالات التقنية المستقبلية، ودعم ملكات الاستكشاف والابتكار واستشراف المستقبل والتطوير الذاتي للمهارات التقنية لدى اليافعين، بما يتوافق مع توجه الدولة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

ويتضمن المخيم، الذي يستهدف طلبة المدارس من أبناء وبنات الدولة، الذين تراوح أعمارهم بين ستة و17 عاماً، العديد من البرامج المتنوعة، خصوصاً تلك المتعلقة بمجالات الاتصالات وتقنية المعلومات. ويركز المخيم على البرمجة، حيث تم إدراجها في المسارات الرئيسة الثلاثة، وهي: مسار الابتكار الرقمي وريادة الأعمال، ومسار الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات، ومسار الروبوتات وإنترنت الأشياء، وذلك بهدف إتاحة الفرصة لجميع الطلبة لتعلم أحدث تقنيات وأساليب البرمجة، وبما يساعد في دفع عجلة التقدم في الدولة نحو الأمام، وإعداد جيل مستعد لوظائف المستقبل. وسيتيح المخيم للطلبة تعلم مبادئ إنشاء شركة افتراضية عبر تصميم وبرمجة منصات إلكترونية لخدمة المشروع، مثل منصة تسويقية للمشروع، وواجهة لخدمة عملاء المشروع وغيرهما، كما سيكتسب الطلبة مهارات البحث، تصميم المنتج، العرض والتسويق، وسيتعرفون إلى مفهوم الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات، عبر جمع وتحليل البيانات، وتجربة قدرات الذكاء الاصطناعي في التحقق من المعلومات.