مخاطر استخدام شبكات الـ«واي فاي» العامة

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

تتوافر شبكات «واي فاي» العامة المجانية في كل مكان تقريباً، حيث نستطيع الاتصال بالإنترنت من الشوارع ومحطات القطار، والمقاهي والفنادق، وفي الأغلب لا تحتاج حتى إلى إدخال كلمة مرور للاتصال بالإنترنت، وهو أمر عملي للغاية، لكن أحياناً يستغله المجرمون الإلكترونيون، وفقاً لشركة «كاسبرسكي»، التي أكدت أنه مع انتشار هذه الشبكات المجانية، ينشئ المجرمون شبكات «واي فاي» مجانية مزيفة، والثمن الذي تدفعه في هذه الحالة هو سرقة البيانات، وبالتالي ينبغي عدم الثقة مطلقاً بالشبكات المفتوحة التي لا تطلب كلمات مرور، وعدم اعتبار الشبكات التي تطلب كلمات مرور موثوقة بشكل كلي أيضاً، إذ يستطيع المحتال بسهولة اكتشاف كلمة المرور، وإنشاء نقطة «واي فاي» مزيفة بالاسم نفسه. ونصحت الشركة بإغلاق خاصية «واي فاي» عندما لا يتم استخدمها، فهذا يساعد على حماية البيانات.