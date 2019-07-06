باقة مصرفية من «نور بنك»

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

أطلق «نور بنك» باقة مصرفية جديدة لشريحة السكان المتنامية في الإمارات، وللمرة الأولى سيستفيد متعاملو البنك الذين يشتركون في هذه الباقة المصرفية من مجموعة من المميزات الجديدة والمطوّرة لحسابات تحويل الرواتب من دون الحاجة إلى تحويل الراتب فعلياً إلى «نور بنك»، وذلك بناءً على نقاط الائتمان. كما يقدم البنك في إطار هذه الباقة ضمانة لـ30 يوماً لاسترجاع الأموال على أي منتجات إضافية تدخل في العرض، وبإمكان المتعاملين المستفيدين من الباقة تحويل أموالهم حول العالم مجاناً، والمشاركة في برامج الولاء لشركاء «نور بنك».

ووفقاً للبنك، فإن هذه الباقة الحصرية تسهم في تقديم مجموعة من المميزات من دون تكاليف إضافية على المتعاملين، وتلبي متطلباتهم المصرفية، وتمنحهم مرونة، إذ إن ضمانة استرجاع الأموال لـ30 يوماً هي طريقة مبتكرة، ويمكن للمشتركين في الباقة المصرفية الاستمتاع بمميزات من دون الحاجة إلى تحويل الراتب إلى البنك، علاوة على الموافقة الفورية على البطاقات والحسابات.