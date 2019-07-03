الإيجار المنتهي بالتملك قاصر على مناطق "التملك الحر"

المصدر: مدحت السويفي – دبي

كشفت دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أن المبادرة الخاصة بالإيجار المنتهي بالتملك التي أطلقتها الدائرة أخيراً قاصر فقط على مناطق التملك الحر أو فقط.

وأشارت الدائرة في تصريحات خاصة لـ "الإمارات اليوم"، أن هذه الفئة من التعاقدات اختيارية بين المستأجر الراغب بالتملك وبين المالك للعقار أو المطور، وأنه حسب الاتفاق بين الطرفين.

وتفصيلاً قال المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك بدبي، سلطان بطي بن مجرن، أن الإيجار المنتهي بالتملك قاصر فقط على مناطق التملك الحر ولا يسري على مناطق تملك المواطنين، مؤكداً على أن الموضوع اختياريا بين المستأجر الراغب بالتملك وبين المالك أو المطور، وأنه حسب الاتفاق بين الطرفين.

وأضاف: "السوق العقارية في دبي سوق خصبة، وبها العديدة من الفرص الاستثمارية، وهو ما يصب في توجه ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في جعل الإمارة جاذبة للمستثمرين".

وأشار بن مجرن، أن المبادرة الخاصة بالإيجار المنتهي بالتملك يصب في صالح السوق العقاري، إذ سيمكن المطورين من الدخول في عقد مع المستثمر لاستئجار عقار لمدة معينة يحق له بعدها تحويله لعقد شراء بحيث يتم احتساب قيمة الايجار كدفعه مقدمة لثمن الشراء، وهذا ضمن العروض التي يطرحها المطور على المستثمر مثل السداد على دفعات.