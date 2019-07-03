«طيران الإمارات» تطلق خدمتها إلى بورتو

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت شركة طيران الإمارات، أمس، خدمتها الجديدة إلى مدينة بورتو البرتغالية، حيث أقلعت الرحلة «ئي كيه 197» من مطار دبي الدولي بطائرة من طراز «بوينغ 777-200LR» وعلى متنها وفد من كبار الشخصيات.

وذكرت الشركة في بيان أن بورتو أصبحت ثاني وجهة لها في البرتغال بعد العاصمة لشبونة، والوجهة رقم 158 ضمن شبكة الخطوط العالمية للناقلة، التي تغطي قارات العالم الست.

ورافق وفد كبار الشخصيات الذي سافر على الرحلة الافتتاحية إلى بورتو نائب رئيس أول طيران الإمارات للعمليات التجارية لمنطقة أوروبا وروسيا الاتحادية، تيري أوكوك.