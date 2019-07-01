تعاونية الاتحاد تتيح لمواطني الدولة شراء أسهمها

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت تعاونية الاتحاد، أليوم، أنه بإمكان مواطني الدولة كافة، شراء أسهمها، اعتباراً من الأول من سبتمبر المقبل، وذلك في إطار حرصها على فتح المجال أمام جميع المواطنين للاستثمار فيها وتعظيم الفائدة لهم.

وقال رئيس مجلس إدارة التعاونية، ماجد حمد رحمه الشامسي، في بيان إن «هذه الخطوة تأتي ثمرة جهود مجلس الإدارة على مدار الأعوام الماضية وسعيه المستمر لتمكين التعاونيات الاستهلاكية من التوسع والانتشار في إمارات الدولة الأخرى، إلى جانب السماح للمواطنين بتحقيق عوائد مادية واستثمار أموالهم في مؤسسة اقتصادية وطنية مميزة تحقق أداء مالي قوي ومتصاعد في وقت واحد».

وأضاف الشامسي، أنه «يحق لمواطني دولة الإمارات شراء أسهم التعاونية وأن يصبحوا مساهمين فيها اعتباراً من أول سبتمبر 2019، كما بإمكانهم التوجه من الآن إلى مركز المساهمين في (اتحاد مول) في دبي وإحضار المستندات المطلوبة للتسجيل كمساهمين في تعاونية الاتحاد»، مشيرا إلى أن «مجلس إدارة تعاونية الاتحاد قرر فتح باب شراء أسهمها لمواطني الدولة كافة بعد موافقة وزارة الاقتصاد».

وذكر أن «انتقال التعاونيات الاستهلاكية إلى مظلة وزارة الاقتصاد سيسهم في تحقيق فوائد عديدة للمواطنين وتعظيم دور التعاونيات الاستهلاكية في الحفاظ على الأسعار وضبط سوق تجارة التجزئة في الدولة وإشراكها بصورة فاعلة في بناء مخزون غذائي وطني استراتيجي مستدام، كما سيفتح مجالات واسعة أمام المواطنين للاستثمار وزيادة موارد دخلهم ويسهم في تكثيف الجهود المبذولة لخدمة المجتمع من خلال زيادة إطلاق المبادرات والبرامج ودعم أنشطة الجهات المختلفة التي تسهم بتحقيق أهداف القيادة الرشيدة برفع مستويات الخدمات بما يفوق توقعات أفراد المجتمع».

ولفت الشامسي إلى أن «العديد من المواطنين يرغبون منذ فترة طويلة في شراء أسهم تعاونية الاتحاد».

يذكر أن تعاونية الاتحاد أعلنت عن ارتفاع صافي أرباحها بـ 26.5% خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث زادت 28.8 مليون درهم، مرتفعة من 109.7 ملايين درهم إلى 138.5 مليون درهم.