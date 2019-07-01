"موانئ دبي العالمية" تستحوذ على "توباز" للطاقة والملاحة بقيمة 3.9 مليارات درهم

المصدر: دبي – الإمارات اليوم

أعلنت شركة موانئ دبي العالمية عن استحواذها على كامل حصص شركة توباز للطاقة والملاحة (Topaz) من شركة النهضة للخدمات (SAOG) وستاندرد تشارترد برايفت إكويتي /أفيرما كابيتال لقاء قيمة إجمالية بلغت مليار و79 مليون دولار أميركي (نحو 3.96 مليارات درهم).

وتعتبر شركة توباز للطاقة والملاحة المزودة العالمية للخدمات والحلول اللوجستية لقطاع الطاقة على المستوى العالمي، وتدير أسطولاً حديثاً يتكوّن من 117 سفينة متواجدة بصورة شبه دائمة في بحر قزوين ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وغرب أفريقيا.

وتتمتع الشركة بمكانة راسخة في سوق بحر قزوين الذي يعد أكبر بحر داخلي في العالم، وأحد أهم الأحواض النفطية الاستراتيجية. هذا وتشكل العقود طويلة الأجل والحواجز الكبيرة أمام الوصول إليه من أبرز سمات هذا الحوض الذي يحتوي على نحو 6 في المائة من الاحتياطي النفطي العالمي.

كما تتمتع "توباز" للطاقة والملاحة بعلاقات مميزة مع شركات النفط الوطنية والدولية الرائدة ومن ضمنها بريتيش بتروليوم و شيفرون و دراغون أويل و دبي للبترول و إكسون موبيل و تنغزشيفرويل.

وأتاح تركيز توباز للطاقة والملاحة المستمر على إبرام عقود استراتيجية طويلة الأجل تحقيق نتائج تفوق أداء السوق، وتبلغ قيمة عقودها الرائدة في السوق نحو 1.6 مليار دولار أمريكي بحسب الأرقام المسجلة في 31 مارس 2019، ما يتخطى إلى حد كبير معايير القطاع ويعكس نجاح التوجه الاستراتيجي للشركة. وفقاً لبيان صادر عن مجموعة موانئ دبي العالمية اليوم.

وبحسب البيان ستدعم صفقة الاستحواذ هدف شركة موانئ دبي العالمية في تعزيز حضور الشركة في قطاع الخدمات اللوجستية والبحرية العالمي.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية: سلطان أحمد بن سليّم، "قمنا خلال الأعوام القليلة الماضية باستثمارات مُنتقاة في قطاع الخدمات اللوجستية البحرية، في شركات تتمتع بآفاق واعدة لتحقيق عائدات مرتفعة وسجل من الإنجازات المتواصلة، إلى جانب العلاقات القوية مع العملاء".

وأضاف "سيرفد الاستحواذ الجديد أعمال شركتنا ’بي آند أو ماريتايم سيرفيسيز‘ (’بي أو إم إس‘) التي تمتلك أكثر من 300 سفينة على مستوى العالم".

وأوضح أنه "إلى جانب ذلك، تفتح الشراكة الجديدة الباب أمام موانئ دبي العالمية لاستكشاف مجالات عمل جديدة على نطاق أوسع، مثل زيادة أحجام بضائع النقل بالعبور عبر أذربيجان على الممر التجاري بين الشرق والغرب".

وقال إن "هذه الصفقة تأتي في سياق استراتيجيتنا الرامية إلى تعزيز حضورنا في قطاع الخدمات اللوجستية، وأن نصبح شركة مزودة للحلول الرائدة للعملاء النهائيين".