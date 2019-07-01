تداول 1.73 مليون عقد آجل للذهب في دبي خلال يونيو

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شهدت بورصة دبي للذهب والسلع ارتفاعاً قوياً الشهر الماضي في أحجام تداول العقود الآجلة للذهب، حيث دفعت التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في جميع أنحاء العالم المستثمرين نحو البحث عن أصول آمنة.

وأوضحت البورصة في بيان أمس، أن هذا المنتج سجل نمواً في أحجام تداوله بنسبة 507.4% على أساس شهري وبنسبة 225.5% على أساس سنوي. وبلغ حجم العقود المتداولة في «دبي للذهب والسلع» أكثر من 1.73 مليون عقد في يونيو، مع قفزة في أحجام تداول محفظة العملات، خصوصاً منتجات الروبية الهندية، حيث سجّلت العقود الآجلة المصغّرة للروبية الهندية أعلى معدّل اهتمام مفتوح ربع سنوي بواقع 114 ألفاً و817 عقداً بين شهري أبريل ويونيو، في حين سجلت عقود الكوانتو الآجلة للروبية الهندية، أفضل أداء شهري لها منذ مارس 2016، مع تداول 578 ألفاً 872 عقداً.