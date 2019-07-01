3 مصدرين محليين يفوزون بجوائز الإبداع للصناعات الغذائية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شاركت مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، مع مجموعة من شركات الأغذية والمشروبات الإماراتية في معرض «سيال تشاينا 2019» الذي اختتم اعماله في مدينة شانغهاي الصينة، أخيراً، مشيرة إلى أن ثلاثة مصدرين فازوا بجوائز الإبداع للصناعات الغذائية بدعم من «دبي للصادرات».

وأفادت المؤسسة في بيان أمس، بأن المشاركة تأتي كجزء من استراتيجيتها الهادفة إلى تنويع الصادرات وإعادة التصدير من دبي، إلى جانب تشجيع المصدرين على التوسع في الأسواق العالمية، عبر الترويج لمنتجاتهم وخدماتهم في المحافل الخارجية.

وأوضحت أن مشاركة المُصنع المحلي في المعرض كانت من خلال عرض مجموعة متنوعة من الأغذية، أبرزها: المنتجات العضوية، والوجبات الصحية.