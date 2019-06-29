الحلول المحاسبية الرقمية تتصدر أجندة منتدى الشركات الصغيرة بدبي

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

استضافت «تالي سوليوشنز»، الشركة العالمية المتخصصة في مجال المحاسبة وبرامج الامتثال الضريبي، منتدى الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي (SMB Pulse)، أخيراً، كجزء من جهودها المستمرة لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على مواجهة التحديات، والتركيز على العوامل الحاسمة التي يمكن أن تحسن من كفاءتها. وتزامن المنتدى مع انعقاد يوم (MSME) العالمي، الذي يعد اليوم الأكثر خصوصية، لأنه أقر أيضاً بنمو وتسجيل قصص نجاح لهذه الشركات.

وسلّط المنتدى الضوء على سلسلة الأحداث التي تركز على الأعمال التجارية، وتم إلقاء الضوء على دور الحلول المحاسبية الإلكترونية، ومدى تأثيرها في إتمام العمليات التي تتسم بالكفاءة والدقة، وتعزيز تجربة العملاء، وزيادة الإنتاجية داخل الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث يتزامن ذلك مع استخدام العديد من الشركات في جميع أنحاء العالم المزيد من البرامج المحاسبية المتكاملة لتحقيق إدارة وعمليات مالية بسيطة توفر لهم نتائج إيجابية.

وتوقع تقرير صادر عن Market Research Future أن سوق البرمجيات المحاسبية العالمية سيشهد معدل نمو سنوي مركب قدره 8.92% بحلول عام 2024. وكشف التقرير عن أن قيمة الصناعة ستتجاوز 26.6 مليار دولار خلال الفترة المتوقعة.

وقال رئيس قسم الأعمال في «تالي سوليوشنز» الشرق الأوسط، فيغاس بانشال: «نحن في (تالي سوليوشنز) نلقي بالاهتمام دوماً على الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكانت سبل تقديم المساعدة لهم في نمو أعمالهم على رأس أولوياتنا دائماً. وتعد الحلول التلقائية وسيلة فعالة من حيث الكلفة لتبسيط العمليات، وتحسين الامتثال الضريبي، وتعزيز أداء الأعمال. وهي تعتبر أمراً مهماً، خصوصاً مع هيمنة الرقمنة العصرية الحالية، حيث تعمل التقنيات الحديثة على تسريع أداء الأعمال الحالية في جميع أنحاء العالم، وبالتالي تحتاج الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى مواكبة التغييرات للحفاظ على قدرتها التنافسية، وإثبات صدقيتها، وإحدى الطرق لتحقيق ذلك هي دمج الحلول الحديثة في عملياتها، خصوصاً في الجانب المالي لشركاتها المعنية».