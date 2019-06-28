محللان: ترقب التطوّرات العالمية يضغط على الأسهم المحلية

المصدر: شريف اليماني - دبي

قال محللان إن التوترات الجيوساسية والتطوّرات العالمية، أثرا في أداء الأسهم المحلية، خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

وذكرا لـ«الإمارات اليوم»، أن ذلك أوجد حالة من الترقب لدى المستثمرين إلى حين ظهور مؤشرات إيجابية، ما أدى إلى شح السيولة في أسوق المال المحلية.

إلى ذلك، تراجع مؤشرا سوقي دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية بضغط من مبيعات المواطنين والعرب والخليجيين.

وتفصيلاً، تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.2% خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند 2626.06 نقطة.

وكان أكبر التراجعات من نصيب قطاع النقل، الذي هبط بنسبة 3.08%، فيما تراجع قطاع الاستثمار والخدمات المالية 1.77%، بينما انخفض قطاع البنوك 1.4%.

واتجه العرب والخليجيون والمواطنون نحو البيع بصافي 27.527 مليون درهم، و149.02 مليون درهم، و38.7 مليون درهم على التوالي.

كما تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 1.05%، ليغلق عند 4991.69 نقطة، حيث شهد قطاع الخدمات أكبر تراجع بنسبة بلغت 4.5%، في حين تراجع قطاع البنوك 1.34%، وقطاع التأمين بنسبة 1.7%، وقطاع السلع الاستهلاكية 2.94%.

واتجه العرب والخليجيون والمواطنون نحو البيع بصافي بلغ 17.8 مليون درهم، و47.613 مليون درهم، و306.028 ملايين درهم على التوالي.

إلى ذلك، قال المحلل المالي الأول لدى «مينا كورب» للخدمات المالية، عصام قصابية، إنه «لم يكن هناك حركة كبيرة في أسواق المال المحلية، في ظل غياب الأخبار الإيجابية والمحفزات التي تدفع الأسهم».

وأضاف أن «الخبر الأبرز خلال الأسبوع الماضي، كان اندماج مجموعة أبوظبي المالية مع (شعاع كابيتال)، حيث ظهر التأثير خلال تلك الفترة على (سهم شعاع)».

وأشار قصابية إلى أن المستثمرين منتظرون نتائج اجتماعات «مجموعة العشرين»، التي سيلتقى على هامشها الرئيسان الأميركي والصيني، لاستئناف المحادثات التجارية، كما هناك أيضا التوترات الجيوسياسية بين إيران وأميركا، وكل هذا أثر في أداء الأسهم المحلية.

من جهته، قال المدير العام لشركة «غلوبال للأسهم والسندات»، وائل محيسن، إن «أداء الأسواق المحلية كان ضعيفاً، خلال الأسبوع الماضي، حيث كان هناك ترقب لأي أخبار إيجابية، حتى يتم ضخ سيولة جديدة في الأسواق»، لافتاً إلى أن العوامل الخارجية كانت مسيطرة على أداء الأسوق خلال الفترة الماضية، وكانت عاملاً أساسياً في ضعف السيولة.