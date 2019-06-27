2.4 مليار درهم عقود «إكسبو 2020» للشركات الصغيرة حتى مارس

المصدر: دبي - وام

كشف مدير إدارة مساعد - المشتريات في «إكسبو 2020 دبي»، جابر ناصر، أن قيمة العقود المباشرة وغير المباشرة، التي منحها «إكسبو 2020 دبي» للشركات الصغيرة والمتوسطة، بلغت 2.4 مليار درهم حتى مارس الماضي، مشيراً إلى أن الأولوية خلال المرحلة المقبلة هي التركيز على منح المزيد من العقود للشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية والعالمية.

وأوضح ناصر في تصريحات صحافية، أن عدد المورّدين المسجّلين لدى «إكسبو 2020 دبي» من الشركات الصغيرة والمتوسطة، بلغ نحو 85% (29 ألفاً و668 مورّداً) من أصل 34 ألفاً و904 مورّدين من 151 دولة.

جاء ذلك، بمناسبة «يوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة»، الذي حددته الأمم المتحدة في 27 يونيو، بهدف تشجيع الدول الأعضاء على تيسير الاحتفال بهذا اليوم، من خلال زيادة الوعي والإجراءات الرامية إلى دعم المشروعات التجارية الصغيرة والمتوسطة.

وقال ناصر: «نجدد الدعوة إلى الشركات للتسجيل في السوق الإلكتروني الخاص بـ(إكسبو 2020 دبي) https:/‏‏‏/‏‏‏omp.expo2020dubai.com/‏‏‏ الذي يتيح إيجاد فرص جديدة من التعاقدات بالمليارات في قطاعات متنوعة، والتعاون مع الحدث العالمي وشبكته الواسعة من الشركاء والمورّدين والدول المشاركة».

واضاف أن «الأولوية خلال المرحلة المقبلة ستكون أكثر تركيزاً على الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية والعالمية»، لافتا إلى أن «(إكسبو 2020 دبي) يقدم تسهيلات تشمل الإعفاء من مبلغ التأمين الابتدائي، وضمان الدفعة الأولى المقدمة، فضلاً عن سداد 50% من قيمة السلع والمنتجات المعلن تقديمها بشكل مقدم».

وبيّن أنه «في حال تقديم خدمات بدلاً من السلع فستصل قيمة المدفوع حتى 25% من القيمة الكلية، كما جعل (إكسبو) مدة سريان العرض 60 يوماً بدلاً من 120 يوماً، وإتمام السداد في غضون 30 يوماً من يوم تسلم الفاتورة المعتمدة بدلاً من 90 يوماً، إضافة إلى التخلي عن شرط سندات الضمان».

وتابع ناصر أنه «لتشجيع الشركات الصغيرة، يقبل (إكسبو 2020 دبي) شيكاً مصرفياً من الشركة بدلاً من سداد مبلغ الضمان مقدماً، ويمنح المورّدين من الأعضاء الأولوية في حدود 10% من الأسعار عند التعاقد».

وأكد أن «ذلك كله يصب في مصلحة الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويشجع المقاولين ومزوّدي الخدمات الرئيسة على التعامل مع الشركات الوطنية، كمتعاقدين فرعيين».

وكان بنك الإمارات دبي الوطني، أطلق، أخيراً، باقة «إكسبو 2020 دبي» المخصصة من الخدمات المصرفية للأعمال، التي تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، والتي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها.

29.6

ألف مورّد من

الشركات الصغيرة

والمتوسطة

مسجلون في

«إكسبو 2020».