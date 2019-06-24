1868 شركة جديدة تنضم إلى «دبي للسلع المتعددة» في 2018

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حقق مركز دبي للسلع المتعددة نتائج قياسية ونمواً قوياً على مستوى أنشطة أعماله كافة، خلال العام الماضي، حيث شهد المركز انضمام 1868 شركة جديدة إلى منطقته الحرة، بنمو نسبته 12% مقارنة مع عام 2017، كما واصل المركز إحراز تقدم في أعمال البناء بمشروعه المرتقب «أبتاون دبي»، الذي سيسهم عند اكتماله في توفير مساحات جديدة عالية الجودة تلبي الطلب المتزايد.

وأوضح المركز، في بيان صادر أمس، أنه يضم حالياً أكثر من 15 ألف شركة مسجلة، فيما يشهد يومياً انضمام سبع شركات جديدة في المتوسط، مؤكداً دوره الرائد في تعزيز تدفقات تجارة السلع.

وأضاف أن إيرادات الشركات المسجلة في المركز، تشكّل أكثر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي، إذ تعد مسهماً إيجابياً في تحقيق أهداف استراتيجية التنويع الاقتصادي طويل الأمد التي تنتهجها دولة الإمارات.

وأفاد المركز بأن النمو الكبير في عدد الشركات المنضمة إلى منطقته الحرة، أدى إلى تسجيل نمو قياسي في حجم تدفقات تجارة السلع عبر دبي خلال عام 2018، لافتاً إلى أن بورصة دبي للماس استضافت 27 مناقصة في العام الماضي، حيث بلغت قيمة الألماس الذي تم بيعه خلالها، 1.205 مليار درهم (328 مليون دولار)، ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة مع 13 مناقصة بلغت قيمة مبيعاتها 103 ملايين درهم (28.5 مليون دولار) في عام 2017.

وبالمثل، سجلت بورصة دبي للذهب والسلع رقماً قياسياً في أحجام التداول خلال العام الماضي، حيث تم تداول 22.26 مليون عقد بقيمة إجمالية بلغت 1.744 تريليون درهم (475 مليار دولار)، ما يمثل نمواً بنسبة 28% على أساس سنوي، بجانب كونه أعلى حجم تداول تراكمي سنوي تسجله البورصة في تاريخها. وبلغت قيمة تجارة السلع، التي تم توثيقها عبر منصة «تريد فلو» التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة، 126 مليار درهم (35 مليار دولار)، بزيادة نسبتها 37% مقارنة بعام 2017. كما أحرز مركز دبي للسلع المتعددة تقدماً كبيراً في أعمال البناء بمشروعه العقاري «أبتاون دبي»، إذ تم الانتهاء من أعمال بناء الدعامات الخرسانية والأساس الحصيري لأول برج شاهق الارتفاع في المشروع. وفي عام 2018، منح المركز شركة «بالحصا سكس كونستراكت» عقد إنشاء برج «أبتاون تاور»، الذي يوفر إطلالات خلابة على الواجهة المائية والأفق العمراني الساحر لمدينة دبي.

وقال الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليّم، إن «2018 كان عاماً إيجابياً للغاية بالنسبة لمركز دبي للسلع المتعددة، ويمثل نجاحنا المستمر دليلاً على الأسس القوية التي أرست دعائمها القيادة الحكيمة لدولة الإمارات، لبناء قطاع تجارة قوي في الدولة وتعزيز مكانة دبي باعتبارها واحدة من أكثر مدن العالم جاذبية لممارسة الأعمال التجارية، سواء معها أو عبرها»، وأضاف: «تمكنّا من تعزيز مكانتنا منطقةً حرةً رائدة في العالم، ووجهة مفضلة للشركات التي تتطلع إلى تأسيس أعمالها في المنطقة، وذلك من خلال توفير بيئة مشجعة للتجارة تتوافر فيها مقومات النمو والنجاح والازدهار».

مركز القهوة

احتفل مركز دبي للسلع المتعددة، في نوفمبر 2018، بالإطلاق الأوّلي لمركز القهوة التابع له، الذي يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، وهو منشأة حديثة مكيفة بمساحة تمتد على 7500 متر مربع. ومن المتوقع أن يقوم المركز بمعالجة نحو 20 ألف طنٍ من البن الأخضر سنوياً، بقيمة تجارية سنوية تصل إلى نحو 367 مليون درهم. ويمثل افتتاح مركز القهوة خطوة مكملة لمركز الشاي التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، والذي تعامل خلال العام الماضي مع 53 مليون كيلوغرام من الشاي.

• 15 ألف شركة مسجلة في «المركز» حالياً.

• %12 نمواً في عدد الشركات المنضمة إلى «المركز» العام الماضي.