«تنظيم الاتصالات»: 43% انخفاضاً في الهجمات الإلكترونية خلال 5 أشهر

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أفادت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بأن عدد الهجمات الإلكترونية التي استهدفت المواقع الإلكترونية في الدولة، انخفض بنسبة 43.2% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، حيث بلغ 113 هجمة خلال الفترة من يناير إلى مايو الماضيين، وذلك مقابل 199 هجمة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت «تنظيم الاتصالات» في تقرير جديد، أصدرته أمس، أن 60 هجمة كانت آثارها شديدة أو حادة، فيما كانت 28 هجمة منخفضة، بينما تم تسجيل 25 هجمة متوسطة الشدة، مشيرة إلى أن أخطر البرامج الخبيثة كانت إشعاراً متقدماً عن ثغرة أمنية في نظام متصفح الإنترنت «إنترنت إكسبلورر»، فضلاً عن إشعار متقدم عن ثغرة أمنية في برنامج تثبيت نظام التشغيل «ويندوز».

وأضافت الهيئة أن عدد الهجمات التي شهدها مايو الماضي وصل إلى 25 هجمة مقابل 44 هجمة خلال مايو من عام 2018، بانخفاض قدره 43.18%، لافتة إلى أن إحصاءات تقييم كشف الثغرات واختبار الاختراق بلغت 35 منذ بداية العام الجاري، منها 22 فحص ثغرات و13 اختبار اختراق. ونصحت «تنظيم الاتصالات» المستخدمين بالاطلاع على آخر التحديثات في مجال الأمن السيبراني، والاحتفاظ بكشف حساب ورقي، وضبط إعدادات الهاتف بحيث يغلق تلقائياً، وعدم حفظ كلمات المرور أو أي معلومات عامة على الهاتف بطريقة يسهل فهمها أو تفسيرها من قبل شخص آخر.

يشار إلى أن الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي التابع للهيئة، هو المنوط من الهيئة بالتصدي لمخاطر واختراقات الإنترنت، وتوقيع اتفاقات مع الجهات المختلفة لحمايتها من هذه الاختراقات، وتقديم نصائح لمختلف الجهات بهذا الصدد.