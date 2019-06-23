ماليزيا تروّج لزيارتها عبر منصّات الإعلانات الرقمية الخاصة بـ «دو»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

زار وفد من الحكومة الماليزية، برئاسة وزير تنمية مشاريع ريادة الأعمال في ماليزيا، محمد رضوان بن مد يوسف، مقر «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، للإعلان عن إطلاق حملات الحكومة الماليزية، الهادفة إلى تشجيع سكان الإمارات على زيارة ماليزيا، واستكشاف المعالم السياحية فيها، بالاعتماد على منصّات الإعلانات الرقمية الخاصة بـ«دو».

وقال الوزير الماليزي: «نعتقد أن منصّات الإعلانات الرقمية الخاصة بشركة (دو) يمكنها أن تسهم في تحقيق أهدافنا التجارية والاستراتيجية للترويج للسياحة في ماليزيا بين سكان الإمارات».

من جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة - حلول المؤسسات، فريد فريدوني، إن «زيادرة الوفد الماليزي تؤكد مدى جودة خدمات الإعلان الرقمي التي نقدمها، وكيف أنها باتت تحظى باهتمام المعلنين الدوليين لتسويق منتجاتهم وخدماتهم في دولة الإمارات». وقدّم ممثلو «دو» عرضاً حول الفوائد التي توفرها الابتكارات التكنولوجية من الشركة، وأهميتها في تعزيز نجاح الشركات الماليزية الصغيرة والمتوسطة والترويج للسياحة في ماليزيا. كما اطلع الوفد على أحدث الابتكارات التي يوفرها مركز ساحة الأفكار التابع لـ«دو»، بما في ذلك حلول الخدمات الترفيهية التي طورتها الشركة، بالتعاون مع شركة «جيجا لينك» التابعة للحكومة الماليزية، في سيارات الأجرة الخاصة بمؤسسة «تاكسي دبي»، إذ تشمل الحلول المبتكرة شاشات رقمية تفاعلية داخل سيارات الأجرة الخاصة في مطار دبي الدولي.