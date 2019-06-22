راشد البدواوي استثمر مبلغ تقاعده في مجال ريادة الأعمال

المصدر: سامح عوض الله ــ دبي

انطلق راشد البدواوي في مجال ريادة الأعمال مستشهداً بمقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن «أكبر مخاطرة ألا تخاطر»، وأنه يجب على الإنسان استكشاف طريقه، والسعي إليه، وحساب المخاطرة، ومعرفة كيف يمكن مواجهة التحديات والمضي قدماً.

وبعد سنوات خدمته الطويلة في القطاع الحكومي، قرر البدواوي اقتحام مجال ريادة الأعمال، مستثمراً كل السيولة النقدية التي يملكها في بداية تقاعده، والتي بلغت نحو 300 ألف درهم، وقرر إنشاء شركة «فوديا وورلد» لتجارة المواد الغذائية، بدعم من مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي.

وقال البدواوي إنه في البداية واجه بعض التحديات، لكنه استطاع، بفضل رغبته في النجاح، تخطي تلك الصعاب، خصوصاً أنه خلال زياراته العديدة لدول العالم، شاهد الطلب اللافت على استهلاك الفاكهة المجففة والمجمدة، خصوصاً تلك التي تتميز بالجودة العالية، وتراعي أعلى درجات الإنتاج الصحي.

الفاكهة المجمدة

وأضاف أنه قرر بدء مشروعه في مجال استيراد الفاكهة المجمدة من دول عدة في شرق آسيا، من بينها كوريا الجنوبية وفيتنام وكمبوديا، وتسويقها في الأسواق المحلية بالدولة ودول الخليج والشرق الأوسط وأوروبا، لافتاً إلى أنه بدأ عملية الترويج للمنتجات المستوردة في السوق المحلية بدبي، حيث لاقت المنتجات نجاحاً لافتاً، وأنه مع دعم «مؤسسة محمد بن راشد» استطاع توريد بضائعه إلى مؤسسات كبيرة، مثل «طيران الإمارات»، و«مجموعة جميرا»، و«تعاونية الاتحاد»، وهو ما أعطى دفعة كبيرة للأعمال، ومنحها القدرة على الثبات والاستقرار. وأشار إلى أن مجال عمله يتركز في مجال توفير الفاكهة المجمدة وحفظها وتوزيعها في الأسواق، لافتاً إلى أنه نجح في المشاركة في عدد من المعارض التجارية التي أتاحت له انطلاقة جديدة، خصوصاً أنه عضو في «مؤسسة محمد بن راشد للمشاريع»، ويحظى بدعم ملموس، ويعمل تحت مظلتها، إذ تمكن من المشاركة في معرض الخليج للأغذية «غلفود»، ونجح من خلال التفاعل مع تجار محليين في إحداث نقلة كبيرة بالمشروع منذ بدايته في عام 2017.

عمل جديد

وذكر البدواوي أنه يستمتع في عمله الجديد كرائد أعمال، فهو يوفر غذاء صحياً للمستهلكين، كما أن منتجاته حازت سمعة طبية، وأعجبت المستهلكين، لما لها من جودة عالية وتميز في النوعية.

وأشار إلى أنه في بداية النشاط استأجر مخازن وسيارة مبردة للنقل، وكان يعمل بنفسه في عملية استلام البضائع وإعادة توزيعها على المؤسسات التي يعمل معها، لكنه سرعان ما نجح في تعيين خمسة موظفين، واستئجار مكتب إداري ومخزن كبير بمساحة 4000 قدم مربعة، بدعم من شركة «وصل العقارية»، و«مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع»، في المنطقة الصناعية بجبل علي، حيث يستطيع العمل في توزيع المنتجات الغذائية منه، ويقدم خدمة البيع للمستهلكين مباشرة من خلال التسويق عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

ريادة الأعمال

وأكد أن له أهدافاً كبرى في مجال ريادة الأعمال، حيث يخطط للعمل مع الأسواق الكبيرة، من خلال الاستحواذ على علامة تجارية لها سمعة يعرفها التجار، ويمكن توزيع المنتجات على عدد أكبر من الأسواق والمستهلكين، مشيراً إلى أن رأس المال التشغيلي حالياً تضاعف إلى نحو أربعة ملايين درهم، بعد أن بدأ العمل بـ300 ألف درهم فقط هي مكافأة نهاية الخدمة ومبلغ تقاعده الذي نجح في استثماره وبدء حياة جديدة مع ريادة الأعمال.

وبيّن البداووي أنه لم يعتمد على تمويل البنوك، فمبلغ التقاعد كان كافياً لبداية جيدة، خصوصاً مع إدارة مالية ذات كفاءة عالية وحساب للأرباح والإيرادات، ساعدته على تنمية النشاط، وزيادة رأس المال وتوسيع الأعمال.

ونوه بأنه يسعى إلى مضاعفة أعماله بتمويل من «مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع»، وأنه ينتظر الموافقة على التمويل الجديد، وهو ما سيستخدمه في زيادة حجم الأعمال، وتوظيف المزيد والتوسع في أسواق أخرى، مشيراً إلى أنه يحلم بأسطول من النقل يحمل منتجاته ذات الجودة العالية، لتنتشر في شوارع دولة الإمارات ودول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط.