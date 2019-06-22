الدولار يتجه إلى تكبد خسارة أسبوعية بعد أنباء خفض أسعار الفائدة

المصدر: عواصم - رويترز

يتجه الدولار الأميركي صوب تكبد خسارة أسبوعية مقابل عملات رئيسة، بعد أن انضم مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى بنوك مناظرة عالمية، في اعتزام خفض أسعار الفائدة، لدعم النمو الاقتصادي المتعثر.

وقال متعاملون ومحللون، إن انخفاض عائدات سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات إلى أقل من 2%، وارتفاع الذهب فوق مستوى مقاومة فني رئيس، إلى أعلى مستوى في ست سنوات تقريباً، يشيران إلى أن الدولار قد يواجه فترة طويلة من ضغوط البيع.

ويتحوّل التركيز حالياً إلى ما إذا كان بمقدور الولايات المتحدة والصين حل نزاعهما التجاري في قمة زعماء «مجموعة العشرين» التي تُعقد في مدينة أوساكا غرب اليابان.

وجرى تداول الدولار عند 107.11 ين، لكنه انخفض أمس، إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر عند 107.04 مع استمرار تعرضه لضغوط، جراء تلميح رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول، بأن البنك المركزي سيخفض أسعار الفائدة في اجتماعه بشأن السياسة النقدية يوليو المقبل.

وتراجع الدولار 1.4% مقابل الين في أسبوع، متجهاً صوب تسجيل أكبر انخفاض منذ أواخر مارس 2019.

وبلغ مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات مناظرة 96.586 لينخفض 1% على أساس أسبوعي.

وجرى تداول الجنيه الإسترليني عند 1.2704 دولار، ليتجه صوب الارتفاع 0.9% على أساس أسبوعي، فيما سيشكل أفضل أداء له في سبعة أسابيع. وسجل اليورو أمس 1.1295 دولار في التعاملات، دون تغيير يذكر لكنه ارتفع 0.8% في أسبوع.

إلى ذلك، تسبب تزايد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران في وقف ارتفاع سوق الأسهم الأوروبية، أمس، بعد صعود قوي مدفوعاً بإشارات من بنوك مركزية كبرى على أنها توشك على اتخاذ مزيد من الإجراءات لدعم الاقتصاد العالمي المتباطئ.

وانخفضت أسواق الأسهم الآسيوية، وبقي «مؤشر ستوكس 600 الأوروبي»، الذي ارتفع نحو 5% منذ بداية الشهر، مستقراً. وسجل قطاع الاتصالات أداء يفوق السوق، ليرتفع 0.4% بعد أن وقعت «شركة تليكوم إيطاليا» اتفاقاً يفتح الباب أمام تكامل بين شبكتها للألياف الضوئية مع منافستها «أوبن فايبر».