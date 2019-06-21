300 مليار دولار قيمة سوق السفر الحلال عالمياً في 2026

المصدر: سامح عوض الله - دبي

توقعت غرفة تجارة وصناعة دبي أن تحقق سوق السفر الحلال عالمياً نمواً سنوياً تراكمياً بنسبة 5.9%، لتصل قيمتها إلى 300 مليار دولار بحلول عام 2026.

وأفادت الغرفة في تقرير، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، بأن الإمارات تتصدّر دول المنطقة في توفير بيئة أعمال تنافسية للاستثمار في نشاطات السفر والسياحة، مشيرة في الوقت نفسه إلى تصدّر الدولة أيضاً لقائمة المسافرين المسلمين من حيث الإنفاق في الخارج.

«السفر الحلال»

وتفصيلاً، قدرت غرفة تجارة وصناعة دبي قيمة الإنفاق في شريحة سوق السفر الحلال عالمياً، بنحو 190 مليار دولار خلال العام الماضي، متوقعة أن تحقق نمواً سنوياً تراكمياً قدره 5.9%، لتصل قيمتها إلى 300 مليار دولار بحلول عام 2026.

وكشف تقرير حديث لـ«غرفة دبي»، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، عن توقعاتها بارتفاع عدد المسافرين المسلمين من 140 مليون مسافر حالياً، حيث يشكلون 10% من إجمالي السياحة العالمية، إلى 230 مليون مسافر من حول العالم بحلول 2026، وذلك مع ترجيحات بأن يحقق هذا العدد نمواً سنوياً تراكمياً بنسبة 6.4%.

وأفاد التقرير بأن سوق السفر الحلال تشهد تطورات رئيسة، مشيراً إلى أن تركيز شركات السياحة بدأ في التحول من «الوظيفية» التي تتمحور حول الأطعمة الحلال وأماكن إقامة الصلاة، إلى دمج استخدام التكنولوجيا في توفير «تجربة» و«قدرة اتصال» أفضل للمسافرين المسلمين، وهي محاور عادة ما يشار إليها في هذا القطاع بـ«حلال 2.0». وأضاف أن التحول الرقمي للمسلمين الشباب، أو الذين تكون أعمارهم ضمن ما يعرف بجيل «الألفية» و«الجيل زد»، يعتبر عاملاً محركاً لزيادة الإنفاق في هذه السوق.

إنفاق عبر الإنترنت

وذكر تقرير الغرفة أنه وفقاً لـ«ماستركارد ـ كريسنت ريتينغ» فإن إنفاق المسافرين المسلمين عبر الإنترنت قدّر بـ45 مليار دولار عام 2018، وهو يمثل نسبة 24% من إجمالي إنفاق هؤلاء المسافرين، فيما يتوقع زيادة هذه الحصة بصورة مطردة لتبلغ نحو 60% من إنفاق المسافرين المسلمين خلال الأعوام الثمانية المقبلة، وذلك بقيمة تبلغ 180 مليار دولار، حيث تسعى الشركات إلى جذب جموع الشباب للقيام بمشتريات عبر الإنترنت من خلال تبني استخدام تكنولوجيا جديدة، مثل الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي.

صدارة

وأضاف أنه وفقاً لمؤشر تنافسية السفر والسياحة لعام 2017، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، فقد استمرت الإمارات في صدارة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ توفر واحدة من أكثر بيئات الأعمال تنافسية للاستثمار في نشاطات السفر والسياحة (المرتبة الخامسة من 136 دولة)، ومن حيث التجهيزات المتقدمة في الاتصالات وتقنية المعلومات (المرتبة الـ15 من 136)، وواحدة من أفضل البنى التحتية للنقل الجوي في العالم (المرتبة الثالثة من 136).

أما في ما يتعلق بمراعاة احتياجات السفر الحلال، فلفت تقرير «غرفة دبي» إلى أن المؤشر العالمي للسفر الحلال لعام 2019 وضع الإمارات ضمن الوجهات الخمس الرئيسة لعطلات المسافرين المسلمين.

وبين التقرير أن المعايير التي رتبت على أساسها الدول، تتمثل في أربع مجموعات تغطي «الوصول»، في شكل الربط الجوي ومتطلبات تأشيرة الدخول، إضافة إلى «الاتصالات»، وتقيس المعرفة والوعي باحتياجات المسافرين المسلمين، فضلاً عن «البيئة» التي تقيس مدى مراعاة وجهة السفر للمتطلبات العائلية، السلامة العامة والقادمين من الزوار المسلمين، في حين تمثلت المجموعة الرابعة في «الخدمات»، وتغطي خيارات الأطعمة وضمانات الحلال، وسهولة الوصول إلى غرف الصلاة، وتسهيلات المطار وخيارات السكن.

الإنفاق في الخارج

وأشار تقرير الغرفة إلى أنه بفضل ارتفاع نصيب الفرد من الدخل، تتصدر دول مجلس التعاون الخليجي قائمة مصادر السياح المسلمين، وذلك بناء على الإنفاق في الخارج، موضحاً أنها شكلت معاً نسبة 35% تقريباً من إجمالي إنفاق المسافرين المسلمين في الخارج خلال العام الماضي.

ولفت التقرير إلى بيانات صادرة عن المجلس العالمي للسفر والسياحة، تظهر أنه للعام الثاني حافظت الإمارات على صدارتها عالمياً لقائمة المسافرين المسلمين، حيث قدرت ما أنفقه سكان الإمارات في الخارج بـ18.8 مليار دولار خلال 2018، فيما حلت السعودية والكويت في المرتبتين الثانية والثالثة في القائمة.

تأثير الدول الآسيوية

توقع تقرير غرفة تجارة وصناعة دبي أن يكون للنمو في الدول الآسيوية تأثير أكبر في إنفاق المسلمين على السفر عالمياً، وذلك بسبب الحجم الكبير لقاعدة المستهلكين فيها، حيث قدر أن ينمو إنفاق المسافرين المسلمين في إندونيسيا سنوياً بنسبة 12.6% على مدى السنوات الخمس المقبلة، في حين تحقق الهند نسبة نمو سنوي تراكمي قدرها 11% (عبر المسلمين من سكانها الذين يشكلون 13% من إجمالي عدد السكان)، بينما تأتي ماليزيا في المرتبة الثالثة بمعدل نمو سنوي تراكمي يبلغ 8%.

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مليار دولار الإنفاق

في سوق السفر

الحلال عالمياً

العام الماضي.