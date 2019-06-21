الإمارات تشارك في اجتماع لـ «السياحة العالمية»

المصدر: باكو - الإمارات اليوم

شاركت دولة الإمارات بوفد رسمي، ضمن أعمال الاجتماع الـ110 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية، الذي عقد أخيراً في مدينة باكو بأذربيجان. وترأس الوفد مستشار وزير الاقتصاد لشؤون السياحة، محمد خميس بن حارب المهيري، الذي يشغل منصب الرئيس المنتخب للجنة الإقليمية للشرق الأوسط بالمنظمة، خلال الفترة من 2019 حتى 2021. وقال المهيري إن دولة الإمارات تتمتع بقدرات تنافسية عالية في قطاع السياحة، وتحرص على تحقيق مشاركة فعالة في اجتماعات المنظمات الدولية المعنية بالقطاع السياحي، وذلك لما لهذا القطاع من أهمية خاصة على الأجندة التنموية للدولة.