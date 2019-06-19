إطلاق مشروع التأجير المنتهي بالتملك للمستودعات الصناعية في دبي

المصدر: مدحت السويفي - دبي

أعلنت شركة لوتاه لتطوير العقارات، أمس، عن إطلاق مشروع تحت اسم «صناعيات»، يستهدف عرض المستودعات الصناعية مسبقة البناء في دبي للشركات الصناعية بعقود التأجير المنتهية بالتملك في غضون 10 أعوام.

وذكرت الشركة في تصريحات صحافية، على هامش إطلاق المشروع الجديد، أن «صناعيات» يعدّ الأول من نوعه الذي يطرح في السوق المحلية، ويقدم فرصة تملك المستودعات.

وقال المدير التنفيذي للشركة، صالح عبدالله لوتاه، إن «المشروع سيتم تنفيذه على ثلاث مراحل»، موضحاً أن «كلفة المرحلة الأولى تقدر بـ300 مليون درهم، فيما تبلغ قيمة المرحلة الثانية 500 مليون درهم، على أن يتم تحديد قيمة المرحلة الثالثة من المشروع في وقتها».

وأشار إلى أن هذا النموذج التجاري المستدام لمختلف الشركات العاملة في القطاع الصناعي، سيساعد الشركات على تحويل تكاليفها التشغيلية إلى أصول.

وأضاف أن «شركة (صناعيات)، التابعة لشركة (لوتاه)، التي ستدير المشروع، استحوذت سابقاً على ثلاثة ملايين قدم مربعة، ضمن مجمع دبي الصناعي، لإقامة المشروع الجديد».

وبيّن لوتاه أن هناك محفزات ستستفيد منها الشركات التي ستنضم إلى المشروع، منها الإعفاء الجمركي الذي يتمتع به «صناعيات»، نظراً إلى موقعه في مجمع دبي الصناعي، ما سيؤدي إلى خفض التكاليف، إضافة إلى الأسعار التنافسية التي تقدم الشركة المطورة، لمواجهة الاتجاه الحالي المتمثل في زيادة الأسعار في السوق، فضلاً عن قرب المشروع من المناطق الرئيسة في دبي، مثل مطار آل مكتوم الدولي، وميناء جبل علي، وموقع «إكسبو 2020 دبي»، والعديد من الطرق السريعة الرئيسة، بما في ذلك طريق الشيخ محمد بن زايد، وشارع الإمارات.

وذكر أن مشروع «صناعيات» يدعم استراتيجية دبي الصناعية 2030، ما يسهم في تحقيق بيئة ملائمة للنمو في القطاع الصناعي، ويزود العملاء بالموارد المهمة، لتمكينهم من تحقيق أهدافهم القصيرة إلى طويلة الأجل.

- الشركات المنضمة إلى

المشروع في مجمع

دبي الصناعي تستفيد

من إعفاء جمركي.